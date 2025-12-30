Municipio de Quito sanciona intervención ilegal en El Quinche

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en coordinación con la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, atendió una alerta ciudadana por presuntos movimientos de tierra no autorizados en el sector Pucará La Coronita, parroquia El Quinche, específicamente en la Hacienda El Molino, al nororiente del Distrito Metropolitano.

Una situación que preocupa

Durante la inspección en el sitio, las autoridades constataron la presencia de maquinaria pesada y personal operativo ejecutando trabajos, sin contar con los permisos ambientales y municipales correspondientes. Ante esta verificación en flagrancia, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un procedimiento administrativo sancionador y colocó sellos de suspensión de obra, paralizando de inmediato las actividades.

La AMC recordó que retirar o violentar los sellos de clausura constituye un delito, sancionado con penas privativas de libertad de hasta tres años, conforme a la normativa vigente.

Posteriormente, tras la inmovilización de la maquinaria, el Municipio desplegó tres plataformas tipo cama baja, destinadas al traslado de equipos pesados. Sin embargo, el operativo no pudo completarse debido a la actitud hostil de los trabajadores y a que la maquinaria quedó sin operadores en el lugar, lo que impidió su retiro en ese momento.

Como antecedente, las autoridades informaron que el 18 de diciembre se realizó una primera visita técnica, que incluyó un sobrevuelo con dron, en el cual se evidenciaron movimientos de tierra en el mismo predio, aunque en esa ocasión no se encontró personal trabajando.

Sanciones municipales

Según la AMC, este tipo de infracción administrativa puede derivar en una multa de hasta 100 Salarios Básicos Unificados (SBU), lo que equivale a aproximadamente $ 47.000, dependiendo de la gravedad del daño y de los informes técnicos.

El caso generó preocupación entre colectivos ciudadanos y defensores del patrimonio. La usuaria Verónica Arias alertó sobre la magnitud del daño y señaló: “La mitad del Pucará El Quinche ya ha desaparecido. ¿Qué espera el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que desaparezca totalmente?”. A esta denuncia se sumó el colectivo Ilaló Verde, que solicitó atención directa del alcalde y advirtió que “el Municipio no puede quedarse inmóvil ante la destrucción del sector del Pucará La Coronita, en El Quinche”.

El Municipio de Quito reiteró que mantendrá los controles permanentes para proteger las zonas ecológicas, patrimoniales y de valor histórico del Distrito Metropolitano, y exhortó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier intervención ilegal que ponga en riesgo estos espacio

