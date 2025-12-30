Expreso
Aporta más nutrientes, fibra y beneficios realesFREEPIK

Alimentos que marcarán tendencia en 2026 para una dieta más saludable y equilibrada

Estos superalimentos son los que los nutricionistas recomiendan empezar a incluir desde ahora para mejorar tu salud

Adoptar hábitos saludables no siempre implica cambiar por completo la dieta. A veces, el verdadero cambio empieza sumando alimentos clave que aportan más nutrientes, fibra y beneficios para la salud a las comidas de todos los días. Estas son las opciones que los dietistas recomiendan priorizar en 2026 (y más allá).

Verduras de hoja verde oscura: pequeñas pero poderosas

Las hojas verdes como la espinaca, la col rizada, la rúcula y la acelga concentran vitaminas A, C y K, además de hierro, calcio y magnesio. También son fuente de fibra y antioxidantes que contribuyen a la salud celular y digestiva. Incluirlas de forma regular puede mejorar la saciedad y apoyar el bienestar general.

Cómo sumarlas a tus comidas:

  • Añádelas a batidos o salteados.
  • Incorpóralas en sopas, guisos y arroces.
  • Úsalas como “wraps” en lugar de tortillas.
Pescados grasos: aliados del corazón y el cerebro

El salmón, la ventresca y las sardinas destacan por su contenido de ácidos grasos omega-3, proteína de calidad y vitamina D. 

Estos nutrientes apoyan la salud cardiovascular, muscular y ósea, por lo que se consideran una apuesta inteligente para una dieta balanceada.

Ideas para consumirlos:

En filetes de salmón a la parrilla entre semana, deliciosas sardinas en tostadas integrales o ensaladas y en tacos de pescado con ventresca.

Alimentos fermentados: bienestar intestinal en tendencia

El kéfir, el yogur natural, el kimchi y el tempeh aportan probióticos que favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal. Estos microorganismos participan en la digestión de la fibra, fortalecen el sistema inmunitario y pueden influir positivamente en el estado de ánimo.

Formas sencillas de incluirlos:

  • Batidos con kéfir.
  • Bowls de yogur con frutas y semillas.
  • Tempeh como sustituto vegetal en tacos o bowls.

Legumbres: económicas, nutritivas y versátiles

Garbanzos, lentejas, habas y frijoles aportan proteína vegetal, fibra y minerales como hierro y magnesio. Además de ser accesibles, ayudan a regular el azúcar en sangre y prolongan la sensación de saciedad.

Incorpóralas así:

  • Lentejas en sopas.
  • Frijoles en bowls y tacos.
  • Garbanzos horneados como snack.
Alimentos ricos en fibra: el gran pendiente nutricional

La mayoría de las personas no consume suficiente fibra, pese a su rol clave en la digestión, el control del colesterol y el manejo del peso. Priorizar frutas, verduras, granos integrales, frutos secos y semillas puede marcar una diferencia real en la salud diaria.

Pequeños cambios inteligentes:

  • Pan y arroz integrales.
  • Semillas o nueces sobre ensaladas.
  • Verduras ralladas en salsas y carnes.

