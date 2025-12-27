¿Te enfermas seguido? Podría ser falta de Vitamina D, el déficit global

Más del 60% de la población mundial tiene niveles insuficientes de vitamina D

La ciencia muestra que este déficit debilita tu sistema inmune y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias

¿Sufres resfriados constantes o contraes infecciones respiratorias con facilidad? La causa podría estar en un déficit nutricional masivo. Investigaciones recientes estiman que más del 60% de la población mundial tiene niveles insuficientes o deficientes de vitamina D, un nutriente crucial cuyos bajos niveles se asocian científicamente con una función inmunológica debilitada.

La vitamina D no es una vitamina común; funciona como una hormona que interviene en cientos de procesos corporales. Aunque podemos obtenerla a través de los alimentos y la luz solar, para la mayoría de las personas estas fuentes no son suficientes, convirtiendo la suplementación en la solución más práctica y efectiva.

El papel crítico en tu sistema inmune: Lo que dice la ciencia

La conexión entre la vitamina D y la inmunidad está sólidamente respaldada. Un estudio de revisión publicado en la revista Nature Reviews Immunology detalla que la vitamina D modula las respuestas de las células inmunitarias innatas y adaptativas, actuando como un inmunorregulador clave para prevenir reacciones excesivas mientras se combaten patógenos.

La deficiencia de vitamina D no causa directamente las enfermedades, pero compromete severamente nuestras defensas. Una investigación observacional a gran escala, publicada en The BMJ, encontró que los participantes con los niveles más bajos de vitamina D tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar infecciones agudas del tracto respiratorio, en comparación con aquellos con niveles suficientes.

Mayor riesgo de COVID-19 y gravedad

La pandemia puso un foco adicional sobre este nutriente. Un estudio de la Universidad de Boston, publicado en PLOS ONE, analizó los niveles de vitamina D en pacientes hospitalizados con COVID-19. Los hallazgos fueron que los pacientes con niveles suficientes de vitamina D (≥30 ng/mL) tenían una probabilidad significativamente menor de sufrir resultados clínicos graves, como hipoxia y muerte, en comparación con aquellos con deficiencia.

Otra investigación, publicada en JAMA Network Open, concluyó que la deficiencia de vitamina D se asoció con un mayor riesgo de dar positivo en la prueba de COVID-19, independientemente de otros factores de riesgo conocidos.

Mejora tu respuesta a las vacunas

Un beneficio adicional y respaldado por estudios es su capacidad para potenciar la respuesta a las vacunas. Una revisión sistemática en la revista Nutrients sugiere que unos niveles óptimos de vitamina D se asocian con una mejor respuesta de anticuerpos tras la vacunación, particularmente en grupos de mayor edad. Esto significa que mantener niveles adecuados puede maximizar la eficacia de herramientas preventivas cruciales como las vacunas contra la gripe o el COVID-19.

Por qué es tan común la deficiencia y cómo medirla

Nuestros ancestros obtenían suficiente vitamina D a través de la exposición solar diaria. La vida moderna, con interiores iluminados artificialmente, el uso de protector solar y la latitud geográfica, ha creado una brecha nutricional masiva. Una revisión global publicada en The American Journal of Clinical Nutrition confirma la alta prevalencia de la insuficiencia en todas las regiones, edades y grupos étnicos.

Los niveles de vitamina D se miden en sangre (ng/mL):

Deficiencia: Generalmente por debajo de 20 ng/mL.

Insuficiencia: Entre 21 y 29 ng/mL.

Rango Óptimo: La mayoría de las guías clínicas y sociedades endocrinas, como The Endocrine Society, recomiendan mantener niveles por encima de 30 ng/mL para la salud ósea y sistémica.

La solución más efectiva: suplementación diaria

Dada la dificultad para obtener suficiente vitamina D solo con la dieta (pescados grasos, yema de huevo) y la exposición solar segura, los expertos y las guías médicas, como las de The National Institutes of Health (NIH) de EE.UU., coinciden en que un suplemento diario es la estrategia más confiable para alcanzar y mantener niveles suficientes.

Consulta siempre con tu médico antes de comenzar cualquier suplemento, especialmente si tienes problemas renales o condiciones de salud preexistentes. Ellos pueden indicar la dosis adecuada para ti, que comúnmente oscila entre 600-800 UI diarias para mantenimiento en adultos, y dosis más altas (como 1,500-2,000 UI) para corregir una deficiencia diagnosticada, según las guías clínicas.

Corregir la deficiencia de vitamina D es una de las intervenciones de salud más simples y con mayor respaldo científico. Al asegurar niveles óptimos, fortaleces una de las defensas fundamentales de tu cuerpo contra las enfermedades infecciosas.

