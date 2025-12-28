Cómo organizar sus finanzas personales en diciembre y planificar el 2026

Inicie el año con el pie derecho y construya un plan financiero realista, alineado con sus prioridades y estilo de vida.

Antes de pensar en el próximo año financiero, es clave mirar con honestidad cómo nos fue en el actual.

Entre cenas, regalos y chocolatadas navideñas, las finanzas personales también piden un alto y un espacio en la agenda para ordenar gastos y ahorros, revisar hábitos o replantear metas financieras. Diciembre no solo marca el cierre de un año, también abre una pausa necesaria para mirar con más claridad cómo está nuestra cuenta bancaria y qué queremos mejorar en el 2026.

A continuación, el experto en finanzas Alexis Álava detalla cuáles son los puntos claves que debe revisar antes de cerrar el año.

Planee su presupuesto

Antes de pensar en el próximo año, es clave mirar con honestidad cómo nos fue en el actual. Revisar en qué se logró ahorrar, en qué se gastó más de lo esperado y qué hábitos financieros se repitieron mes a mes permite tener un panorama real. “Con esa información, recién se puede evaluar si el presupuesto que se usó funcionó o si necesita ajustes para que sea más realista y funcional”, comenta el experto. En algunos casos, incluso, será necesario construir uno nuevo desde cero, alineado a los ingresos actuales y a las metas del 2026.

Cree metas claras

Para Álava, el paso fundamental de cualquier planificación financiera es dejar atrás las metas abiertas y apostar por objetivos bien definidos. Por eso, recomienda trabajar con metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado). “No se trata solo de decir ‘quiero ahorrar’ o ‘quiero pagar mis deudas’, sino de definir montos y plazos concretos. Por ejemplo, pagaré una deuda de mil dólares en seis meses”, explica. Esta claridad permite evaluar si el camino es el correcto o si es momento de ajustarlo, haciendo de la organización el pilar para saber si las decisiones financieras están funcionando o no.

Anticipe gastos ocultos



Más allá de los gastos mensuales, Álava advierte la importancia de identificar aquellos pagos que no ocurren todos los meses, pero sí impactan el presupuesto. El seguro de salud, la matrícula del carro, aniversarios, o cumpleaños suelen aparecer de golpe y generar desorden financiero. “Tenerlos claros desde el inicio del año permite anticiparse y ahorrar poco a poco para cada uno. Así, cuando llega el momento de pagarlos, no se convierten en una deuda inesperada ni en un dolor de cabeza para la billetera”.

Debe saber

De nada sirve tener un presupuesto si no lo revisa con regularidad (cada 15 o 30 días). Ya sea que lo haga en Excel, un cuaderno o en plataformas digitales, este seguimiento le permite ajustar o corregir imprevistos para no perder el control.

