Barcelona SC gana 1-0 a El Nacional con gol de Parrales en el Atahualpa

Con más ímpetu que ideas, el equipo torero venció a un ordenado Vinotinto y se mantiene a seis puntos de IDV

Barcelona SC venció 1-0 al Vinotinto en un partido cerrado por LigaPro en Quito.

Barcelona cayó en la trampa de un ordenado Vinotinto, pero encontró en el ingresado Miguel Parrales a su salvador. El delantero manabita marcó el 1-0 que maquilló el discreto rendimiento del equipo.

El Ídolo abusó de la circulación de balón y de los centros, pero aun así logró llevarse el triunfo en el estadio Atahualpa, en un partido con escasas emociones. Con esta victoria, trepó al segundo lugar de la LigaPro, a seis puntos del líder Independiente del Valle, que este domingo 24 de agosto visitará a Emelec.

Rescalvo repite alineación, pero sin claridad en el juego

Rescalvo parece haber definido su once habitual, pero aún no un estilo de juego claro. Con su ya conocido 4-2-3-1, el DT español repitió el equipo que cayó la semana anterior ante Macará (2-0), salvo por el regreso de Octavio Rivero al once titular, tras superar su lesión cervical.

Desde el delantero uruguayo hasta la defensa, Barcelona mostró pocas ideas para vulnerar a un combativo Vinotinto. El cuadro capitalino, que sigue en zona de descenso y arrastra una racha de once partidos sin ganar, se mantuvo fiel a su planteamiento defensivo y al contragolpe.

En el debut de Gabriel Schürrer, el conjunto local se plantó con un 5-3-2 que, en fase defensiva, llegaba a formar una muralla de hasta ocho hombres. Ante esa resistencia, los toreros carecieron de caminos claros hacia el gol.

Vinotinto se defiende con orden y complica a los toreros

El primer tiempo estuvo cargado de centros poco efectivos —15 en total— dirigidos a Rivero, bien controlado por el tridente defensivo de Iago Iriarte, Alan Aguirre y Gian Nardelli. En el mediocampo, la dupla de Jhonny Quiñónez y Jean Montaño tampoco logró marcar diferencias; incluso los intentos de Quiñónez por sorprender llegando al área terminaron sin éxito.

Janner Corozo, máximo artillero torero con 11 tantos, quedó demasiado lejos del área como para generar peligro, y el equipo se convirtió en un cúmulo de intentos fallidos.

En el complemento, el panorama no cambió demasiado. Rescalvo buscó variantes con los ingresos de Jandry Gómez y Miguel Parrales en lugar de los apagados Brian Oyola y Joaquín Valiente, pero el marcador seguía inamovible. Hasta que, en la última jugada, Parrales apareció letal para marcar el único tanto y llevar los tres puntos a Guayaquil.

Barcelona mantiene su irregularidad y ahora tendrá apenas cuatro días para preparar su debut en la Copa Ecuador, el jueves 28 de agosto, ante Deportivo Cuenca Juniors, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Tres días después, recibirá a Universidad Católica por la fecha 27 de la LigaPro.

