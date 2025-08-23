Juegos Panamericanos Junior 2025: Ecuador logró 33 medallas y terminó en el puesto 11

Ecuador sumó 33 medallas en Asunción y Luque, con seis oros. El Team Ecuador finalizó en el puesto 11 del medallero regional.

Vicente Braulio (i) se colgó una de las últimas medallas en las pesas.

La delegación ecuatoriana cerró este sábado 23 de agosto su participación en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior que acogió Paraguay en la ciudad de Asunción y la vecina ciudad de Luque entre el 9 y este 23 de agosto.

Con 33 medallas repartidas en 6 oros, 13 platas y 14 bronces, el Team Ecuador terminó en el puesto 11 de la clasificación global entre 41 naciones de toda la región.

Nereida Santacruz, en el lanzamiento de martillo, fue una de las últimas tricolores en subirse al podio de los Juegos, luego de colgarse la medalla de plata tras registrar una marca de 62.88 metros.

En pesas, Vicente Braulio se llevó la medalla de plata en 98 kg, mientras que Damary Bravo el bronce en 69 kg, cerrando así un deporte que al país le dio 4 preseas, entre ellas el oro con récord panamericano juvenil Jessica Palacios, hermana de Neisi y Angie, en los 63 kg.

"Estamos supercontentos, ya que todo se desarrolló con normalidad. Y superilusionados porque trabajamos tanto tiempo para que esto ocurra", resumió el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez.

"Llegar a unos Juegos Panamericanos Junior fue para nosotros un proceso de doce años porque cuando iniciamos este trabajo no había nada y fuimos avanzando paso a paso", expresó el presidente del COP.

