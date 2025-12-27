Calor extremo en Guayaquil: ¿Cómo estará el clima este 28 y 29 de diciembre?

El Inamhi alerta sobre niveles altos de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda tomar medidas de prevención

Es importante que la ciudadanía se proteja de la radiación ultravioleta con gorras, prendas claras y bloqueador solar de amplio espectro.

Las últimas horas se han caracterizado por el intenso sol en Guayaquil y las altas temperaturas, que han llegado hasta los 33 grados centígrados, con una sensación térmica de 36 grados.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció el viernes 26 de diciembre que este clima se mantendrá desde este sábado hasta el lunes.

En su cuenta de la red social X, la entidad indicó que este sábado 27 de diciembre habrá temperaturas de entre 23 y 24 grados centígrados en la mañana, mientras que en la tarde y noche será de entre 28 y 31 grados.

Similar pronóstico habrá para el domingo 28 y el lunes 29, lo que vendrá acompañado de un nivel alto de radiación ultravioleta (UV).

Intensa radiación ultravioleta en Guayaquil y Santa Elena

En la península de Santa Elena, los niveles de radiación UV serán extremadamente altos, por lo que se recomienda a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, especialmente en grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores.

"No se puede evitar la luz solar por completo, pero hay maneras de asegurarse de no tomar demasiado sol cuando está al aire libre", explica la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés).

Buscar sombra, especialmente al mediodía, es una de las recomendaciones que hace la entidad en una publicación.

También es importante que la ropa cubra piernas y brazos, además usar prendas como sombreros de ala ancha, que protejan cabeza, cara y cuello.

"Los colores oscuros generalmente proveen más protección que los colores claros", menciona la ACS respecto a la vestimenta.

Utilizar gorras es otra alternativa, así como las gafas de sol y el protector solar, al menos de nivel 30.

"Los niños suelen pasar más tiempo al aire libre que los adultos y también tienden a quemarse más fácilmente", recuerda la ACS.

Por eso, debe aplicar en los infantes las mismas medidas, incluyendo el protector solar al menos cada dos horas. Este producto no es recomendable para bebés menores de 6 meses, se advierte.

