Compras navideñas en Guayaquil: Caos vehicular abunda, pero escasea la planificación

Se sugiere peatonalizar y fomentar el uso de transporte público y de vehículos de movilidad activa para la última milla

La intersección de Chile y avenida Olmedo es una de las que se satura en diciembre en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil.

Una odisea. Eso se vuelve el salir de compras al centro de Guayaquil en estas fechas de compras navideñas.

Para los peatones es desafiante y peligroso cruzar entre los autos, esquivando las motos que zigzaguean en medio del espacio estrecho entre vehículos.

Y para los conductores se vuelve una experiencia que combina estrés y enojo, al ver que los semáforos quedan reducidos a meros elementos decorativos.

El frenesí del sector de la Bahía, comercial por excelencia, se vuelve más intenso en diciembre, cuando las personas acuden a buscar los artículos que regalarán a sus seres queridos.

Un sinfín de peatones circula en la intersección de las avenidas Olmedo y Boyacá, en el sector de la Bahía, centro de Guayaquil. MIGUEL CANALES

Congestión aumenta por el exceso de vehículos

¿Por qué pareciera que el centro de Guayaquil está condenado a volverse caótico en el último mes del año? Al ser una dinámica que se prevé, la falta de planificación aparece como una causa de esta ineficiente movilidad.

EXPRESO ha recogido que en el presente quinquenio, luego de esa anecdótica escena de las calles vacías por las restricciones de la pandemia, en las últimas semanas del año las calles se saturan de vehículos.

“La ciudad cada vez tiene más vehículos y más motos. Cada vez va a ser más caótico y simplemente ya no habrá horas punta (de alta congestión), sino que siempre va a estar colapsada”, argumenta la urbanista Malena Marín.

“A medida que aumenta el tráfico vehicular, conductores, transportistas de mercancías y pasajeros de autobús pierden tiempo y consumen combustible de forma improductiva”, indica Inrix, empresa que analiza datos de tráfico en el mundo.

La compañía, que elabora el índice mundial de tráfico, denominado Global Traffic Scorecard, señala en su página web que a esto se suma el impacto ambiental por el exceso de vehículos motorizados. “Estas externalidades reducen nuestra calidad de vida”, alerta la organización.

¿Cómo reducir la congestión en Guayaquil?

“Hay que identificar los puntos de concentración anual y crear un sector donde solo haya movilidad en bicicleta y caminando, es lo principal”, menciona Marín, quien recomienda la peatonalización por horas y la creación de rutas alternas para los conductores.

Quienes van a comprar también pueden hacerlo en transporte público. Una forma de incentivar su uso es ofrecer una tarifa gratuita en ciertos días y horas, indica la experta.

Sobre la semaforización, cita el caso de Valencia (España), donde en ciertos eventos los dispositivos son programados para que prioricen a los peatones.

“Las zonas sin automóviles serán dinámicas y atractivas si el transporte público está disponible y hay una adecuada densidad y uso mixto del suelo”, señala la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La entidad explica que “las zonas sin automóviles también pueden ser temporales, lo que crea un entorno propicio para los mercados”.

La entrega y descarga de mercancía se puede hacer con bicicletas adaptadas, triciclos o carretillas, que en otros países funcionan bajo el concepto de ‘última milla’, explica Marín.

“(Se necesita) Un sistema de transporte de mercancía, pero que sea a poca distancia, que ayude a que las personas no necesiten meter su carro (al sector) sino contratar este tipo de movilidad de mercancía, que sea más sostenible, y la lleve hasta el lugar donde tiene su vehículo estacionado”, plantea la urbanista.

Otro aspecto que ella sugiere es la creación de rutas caminables y pedaleables, como las de Ruta Centro, Urdesa y Centenario, pero no aisladas sino que se conecten entre sí, para que permitan a las personas llegar desde varios puntos.

EXPRESO solicitó a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) una entrevista para conocer cuál es su planificación para la época navideña y cuántos uniformados han desplegado, pero no se la concedió hasta el cierre de este reportaje.

“Tengo rato rodando y no he visto ningún agente de tránsito”, fue la queja de un conductor a EXPRESO, resumiendo otro problema que es notorio en medio del desorden vial que agobia al casco comercial urbano.

