ampliación de aceras en calle Pichincha
Los trabajos en la calle Pichincha, en el centro de Guayaquil, son parte de una renovación urbana en calle Panamá.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Cierres parciales en calle Pichincha: Hasta cuándo serán en esta vía de Guayaquil

El Municipio quitará una zona de estacionamientos para ampliar la acera

La acera este de la calle Pichincha, en el centro de Guayaquil, se ampliará. Los trabajos comenzaron esta semana, como parte de un proyecto de renovación urbana que realiza el Municipio.

Se trata de una obra en calle Panamá, que en el tramo desde 9 de Octubre hasta Aguirre se denomina Pichincha, que la Alcaldía adjudicó por 1'118.761,08 dólares, a Mario Leonardo Pincay Suárez.

El objetivo es hacer que esta vía sea más caminable. Por eso, trabajadores comenzaron a romper la calzada, donde había estacionamientos para vehículos.

"La obra permitirá extender hacia estas cuadras el concepto urbano aplicado en el segmento norte de la calle Panamá", indicó el Municipio.

Luego vendrá el reemplazo del porcelanato por adoquines de colores en las aceras, la renovación de luminarias y la instalación de nuevo mobiliario urbano, añadió la entidad.

Cierres viales por los trabajos

Debido a los trabajos, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que hará cierres parciales a la circulación vehicular.

Ocurre en Pichincha, entre General Illingworth y Aguirre. Empezó el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 31, en horario ininterrumpido.

El contrato establece un plazo de 270 días, lo que equivale a un poco más de ocho meses de trabajos, en esta obra de calle Panamá.

También se intervendrá la calle Francisco de Paula Icaza, en el tramo comprendido entre Panamá y Baquerizo Moreno, donde se prevé la implementación de un área de esparcimiento público.

Otro punto donde la Municipalidad prevé retirar parqueos es el bulevar 9 de Octubre, según comentó el alcalde Aquiles Álvarez. Sin embargo, ciudadanía y personal de negocios aún desconoce detalles del proyecto.

