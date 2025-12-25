Honduras: Castro dice que no estará "ni un día más, ni un día menos" como presidenta

El ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre fue el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura

Fotografía de archivo del 18 de diciembre de 2025 que muestra a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hablando durante la ceremonia de traspaso de mando.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este miércoles 24 de diciembre que no estará en el poder "ni un día más, ni un día menos", de los cuatro años de su mandato que se cumplirán el 27 de enero de 2026.

"Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del Gobierno. Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos", subrayó la mandataria en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video, que fue difundido por la Casa Presidencial.

Su mensaje fue difundido después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre fue el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Que no nos falte nunca la fe en nosotros mismos, porque estoy convencida que mientras un compatriota nuestro siga lustrándole las botas a los extranjeros y considerando las remesas como una dádiva del imperio, nunca seremos independientes", señaló Castro en una alusión tácita a Estados Unidos.

Simpatizantes del candidato a la presidencia Nasry 'Tito' Asfura, se manifiestan en la sede del Partido Nacional este miércoles, en Tegucigalpa (Honduras). EFE

Las principales obras de Castro

Además, agradeció "al pueblo hondureño que me favoreció con su voto y con su respaldo, y por el honor de haber servido a mi patria con dignidad". "He cumplido con mi deber y mi compromiso. Les deseo una feliz Navidad colmada de bendiciones, amor cristiano y esperanza. Que el Año Nuevo traiga consigo paz, prosperidad y felicidad para todos los hogares hondureños. Sigamos adelante. Tenemos nuestra frente en alto. Misión cumplida. Gracias, pueblo. Gracias, resistencia", dijo Castro.

La presidenta también hizo un resumen de sus principales obras sociales y de infraestructura a nivel nacional en cuatro años de mandato. Expresó que no ha sido fácil el camino de su Gobierno en tres años y once meses que lleva, y que recibió el país "en calamidad económica y extrema pobreza, pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de nuestra historia, sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado, con más de 50 capos extraditados y condenados en Estados Unidos".

"Hoy, mi Gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo social y productivo, crecimiento, estabilidad macroeconómica, reconocido públicamente por el Fondo Monetario Internacional, la Cepal y la Cuenta del Milenio de Estados Unidos", señaló entre otras cosas.

Como Presidenta de Honduras, hoy derramo lágrimas por la partida de Mario de Mezapa, cantautor del pueblo, quien nos brindó su música por la lucha social sin pedir nada a cambio.

Algunos lo llamaron irreverente; porque cantó con la Resistencia contra el golpe, la verdad y las… pic.twitter.com/ST0unDZyCP — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 15, 2025

Castro llegó al poder bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien es su esposo y principal asesor.

