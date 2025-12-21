Crisis electoral en Honduras por un cuestionado escrutinio

Los comicios presidenciales se realizaron el 30 de noviembre, pero aún no hay ganador. Hay denuncias de fraude

El proceso es seguido por observadores nacionales, internacionales, fiscales y auditoría estatal. Pese a todo, hay dudas.

La polémica en Honduras se intensifica cada vez más. Manifestaciones, reclamos y una enorme duda entre los electores deja un escrutinio cuestionado que mantiene al país en inceridumbre ya que aún no se conoce al ganador de los comicios presidenciales.

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias se reanudó este domingo, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una interrupción de varias horas.

La situación actual en las elecciones presidenciales de Honduras

Hacia las 12:00 (hora local), con la reanudación del escrutinio especial, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía al frente con 1.371.957 votos (40,29 %).

Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, seguía en el segundo lugar con 1.347.162 (39,56 %), y la candidata oficialista Rixi Moncada, quien pedía la nulidad total de las elecciones, en el tercero con 651.578 sufragios (19,13 %), con el 99,87 % de las actas escrutadas.

El conteo especial se paralizó después de varias denuncias hechas por las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional ante ese organismo, sobre “mayores dificultades internas y externas”, algunas provenientes del tercer consejero, Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). La página había dejado de proporcionar los resultados hacia las 23:00 (hora local) del sábado

Desde el pasado jueves, cuando se inició el escrutinio especial con un retraso de cinco días, se han escrutado 1.012, según los últimos registros del CNE. El proceso es seguido por observadores nacionales e internacionales, fiscales y auditoría estatal, entre otros.

La ley establece que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales, en las que los hondureños votaron para elegir a sus autoridades en los niveles presidencial, municipal y legislativo.

Un hombre sostiene una bandera durante una protesta realizada por colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en Tegucigalpa (Honduras). EFE

Analistas políticos opinan al respecto

Ante los múltiples problemas que ha enfrentado el proceso de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, el analista Luis León dijo este domingo a EFE que el país necesita retirar a los partidos políticos la responsabilidad del conteo de votos, para evitar que cada cuatro años los comicios sean empañadas por denuncias de “fraude”.

Para retirar a los políticos de los escrutinios, hace falta una nueva ley electoral que restaure la confianza en el sistema electoral, subrayó León.

Los entes electorales del país, integrados por representantes de los partidos mayoritarios, han perdido credibilidad entre la población porque todos los comicios, desde que el país retornó al orden constitucional en 1980, han sido salpicados por denuncias de “fraude”, pese a algunos avances orientados a que haya transparencia en el proceso.

Esta situación se ha mantenido en los comicios generales del 30 de noviembre pasado, cuyos resultados aún no se conocen porque un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, comenzó con cinco días de retraso en un ambiente de incertidumbre y suspicacia, además de tenso y agresivo en el Centro Logístico Electoral (CLE), según denuncias de las consejeras Ana Paola Hall (presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE) y Cossette López.

León señaló que las actas con inconsistencias sometidas al recuento podrían representar cerca de 900.000 votos, suficientes para mantener o alterar los resultados preliminares, y que su revisión correcta contribuirá a reducir las denuncias de fraude planteadas por Salvador Nasralla, candidato del conservador Partido Liberal y segundo en las votaciones, y el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuya candidata, Rixi Moncada, está relegada a un lejano tercer lugar.

El analista Josué Murillo indicó a EFE que los partidos y la institucionalidad “nos han fallado miserablemente a lo largo de esta contienda electoral”.

La legitimidad del escrutinio especial dependerá de que el ente electoral actúe con “celeridad, rigurosidad técnica y sin interferencias políticas”, lo que permitirá que quien asuma la Presidencia lo haga respaldado por “el voto del soberano” y “no por componendas políticas ni triquiñuelas”.

Aunque el Partido Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, “no reconoce” los resultados de las elecciones, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, aseguró el jueves que “respetará” al ganador que oficialice el CNE y adelantó que la transición, prevista para el 27 de enero de 2026, se realizará de manera “pacífica”.

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano

