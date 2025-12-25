Calle Rumichaca reabre al tránsito y buses retoman rutas en el centro de Guayaquil

La vía fue intervenida con hormigón rígido entre Luque y la avenida 9 de Octubre y los buses urbanos retoman su recorrido

Guayaquil. La calle, una de las más transitadas del centro, fue intervenida.

La calle Rumichaca ya fue reabierta al tránsito vehicular tras la culminación de los trabajos de rehabilitación, informó el Municipio de Guayaquil. La vía, considerada una de las arterias más transitadas del centro de la ciudad, registró en los últimos días un mayor flujo por las festividades de diciembre.

La intervención se ejecutó en el tramo comprendido entre la calle Luque y la avenida 9 de Octubre.

Según el Cabildo, los trabajos incluyeron el reemplazo del pavimento asfáltico por hormigón rígido, una solución que ofrece mayor resistencia y durabilidad frente al alto volumen de circulación.

Por esta vía circulan 24 líneas de transporte urbano provenientes del sur de la ciudad, lo que motivó la aplicación de un material acorde a la carga vehicular diaria.

El Municipio destacó que la rehabilitación busca mejorar la seguridad vial y reducir futuras intervenciones por deterioro del asfalto.

¿Qué pasa con las líneas de buses?

De acuerdo con Manuel Rivera, jefe del distrito Centro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), la circulación del transporte público retoma su normalidad desde este día.

“Damos por culminados los trabajos y la ciudadanía debe conocer que los buses urbanos retoman su recorrido normal por la calle Rumichaca”, señaló el funcionario.

Reabren la calle Rumichaca tras obras de hormigón en el centro. Cortesía

La ATM recomendó a conductores y peatones mantener precaución mientras se normaliza el flujo vehicular en la zona, especialmente en horas pico.

De forma paralela a la intervención vial, el Municipio también informó que se ejecutó la rehabilitación integral de los sistemas de aguas lluvias y residuales. Estos trabajos estuvieron a cargo de Interagua, bajo la supervisión de EMAPAG EP, e incluyeron la sustitución de redes que ya cumplieron su vida útil por tuberías de PVC.

RELACIONADAS Las festividades y la comida encienden las calles del sur de Guayaquil

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.