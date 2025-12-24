Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Metrovía de Guayaquil
El pasaje de Metrovía será gratuito este jueves 25 de diciembre.CARLOS KLÍNGER

Pasaje gratis en Navidad: así funcionará la Metrovía en Guayaquil

Habrá acceso gratis a este sistema de transporte urbano este jueves 25 de diciembre; aquí el horario de atención

El sistema de transporte Metrovía ofrecerá pasaje gratuito a sus usuarios durante la jornada de Navidad en Guayaquil. La medida se aplicará este 25 de diciembre y permitirá que ciudadanos se movilicen sin costo a lo largo de las troncales habilitadas, como parte de la planificación especial por el feriado.

(Te puede interesar: Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil)

Según informó el Sistema Metrovía, la gratuidad del pasaje regirá durante todo el día, aunque el servicio operará con horarios diferenciados respecto a una jornada regular. El inicio de las operaciones este jueves 25 será a las 06:00 y la última unidad saldrá a las 21:00.

Las estaciones y paradas del sistema permanecerán abiertas, con personal operativo y de control para garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del servicio. Desde la entidad se recomendó a los ciudadanos tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con antelación.

Bomberos Guayaquil Navidad

Entre sirenas y fuego: así pasan la Navidad los bomberos de Guayaquil

Leer más

Terminales Terrestres de Guayaquil: Así funcionarán durante las fiestas de Navidad

Entre el martes 23 y el jueves 25 de diciembre se prevé que la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera reciba alrededor de 180.000 viajeros que se desplazarán a diversas localidades del país. Este centro atenderá las 24 horas del día.

Según las previsiones de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, los destinos con mayor número de viajes serán Salinas, Manta, Esmeraldas, Quito y Babahoyo.

RELACIONADAS

La terminal terrestre de Pascuales espera recibir a 20.000 personas durante las fiestas de Navidad. Su horario de atención será de 05:00 a 21:00.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Triple A: Reposo médico de abogados defensores complica instalación del juicio

  2. El Nacional suma aliado para iniciar reestructuración tras el descenso a la Serie B

  3. Pichincha y Guayas aportan con 8 de cada $ 10 de impuestos que se cobran en el país

  4. Un récord de más de 30 candidatos postula a las presidenciales de Perú

  5. Concejo rechaza ordenanza para regular uso de pirotecnia en Quito

LO MÁS VISTO

  1. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  2. Aquiles Álvarez enfrenta juicio con jueces temporales y una magistrada cuestionada

  3. Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

  4. Quito insiste en ampliar el Metro y sigue postergando el corredor Labrador-Carapungo

  5. Migrante ecuatoriana creyó ganar la Lotería de Navidad en España, pero fue un error

Te recomendamos