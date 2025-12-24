Pasaje gratis en Navidad: así funcionará la Metrovía en Guayaquil

Habrá acceso gratis a este sistema de transporte urbano este jueves 25 de diciembre; aquí el horario de atención

El pasaje de Metrovía será gratuito este jueves 25 de diciembre.

El sistema de transporte Metrovía ofrecerá pasaje gratuito a sus usuarios durante la jornada de Navidad en Guayaquil. La medida se aplicará este 25 de diciembre y permitirá que ciudadanos se movilicen sin costo a lo largo de las troncales habilitadas, como parte de la planificación especial por el feriado.

(Te puede interesar: Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil)

Según informó el Sistema Metrovía, la gratuidad del pasaje regirá durante todo el día, aunque el servicio operará con horarios diferenciados respecto a una jornada regular. El inicio de las operaciones este jueves 25 será a las 06:00 y la última unidad saldrá a las 21:00.

Las estaciones y paradas del sistema permanecerán abiertas, con personal operativo y de control para garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del servicio. Desde la entidad se recomendó a los ciudadanos tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con antelación.

Entre sirenas y fuego: así pasan la Navidad los bomberos de Guayaquil Leer más

Terminales Terrestres de Guayaquil: Así funcionarán durante las fiestas de Navidad

Entre el martes 23 y el jueves 25 de diciembre se prevé que la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera reciba alrededor de 180.000 viajeros que se desplazarán a diversas localidades del país. Este centro atenderá las 24 horas del día.

Según las previsiones de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, los destinos con mayor número de viajes serán Salinas, Manta, Esmeraldas, Quito y Babahoyo.

RELACIONADAS Aceras y parterres rotos ponen en riesgo a peatones en el norte de Guayaquil

La terminal terrestre de Pascuales espera recibir a 20.000 personas durante las fiestas de Navidad. Su horario de atención será de 05:00 a 21:00.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!