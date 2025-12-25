Agentes municipales detienen a falso trabajador de Urvaseo en la ciudadela Kennedy

Una jornada agitada se vivió en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, la tarde del 23 de diciembre, tras un procedimiento ejecutado por agentes de control municipal, quienes aprehendieron a un sujeto que se hacía pasar por trabajador de Urvaseo.

El hecho ocurrió en la avenida Kennedy y Francisco Arízaga, luego de que moradores alertaran sobre la presencia de personas que dejaban panfletos en los domicilios solicitando colaboraciones económicas, presuntamente en nombre de la empresa de recolección de desechos.

Según el informe de Segura EP, entidad a cargo de los agentes, el individuo fue neutralizado y entregado a la Policía Nacional para los trámites legales correspondientes. Durante la intervención, los uniformados verificaron la información con Urvaseo, que confirmó que los implicados no pertenecían a su personal.

“Tras la consulta con Urvaseo, se confirmó que no eran funcionarios. Se procedió al retiro de los uniformes y a la entrega de los sujetos a la Policía Nacional”, indicó a EXPRESO una fuente de Segura EP.

Falsos uniformes y pedidos de dinero

De acuerdo con la información oficial, los sujetos utilizaban vestimenta similar a la de Urvaseo para generar confianza entre los moradores y solicitar dinero bajo el argumento de colaboraciones económicas, una práctica que ha generado preocupación en distintos sectores de Guayaquil.

🔴 Agentes de Control Municipal aprehendieron a un sujeto en la Av. Kennedy y Francisco Arízaga, quien dejaba panfletos solicitando colaboraciones económicas en domicilios del sector.



El individuo fue neutralizado y entregado a @PoliciaEcZona8 para los trámites legales. ⤵️ pic.twitter.com/ZzMigRHoie — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) December 23, 2025

Urvaseo se pronuncia

Recientemente, Urvaseo informó que ha detectado a personas que, usando uniformes del consorcio, solicitan dinero y venden fundas en distintos sectores de la ciudad. La empresa aclaró que su personal tiene prohibido pedir dinero o dádivas a la comunidad.

“Sugerimos a la ciudadanía tomar precauciones y notificar a la autoridad competente en caso de recibir este tipo de visitas”, concluye el comunicado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!