urvaseo falso trabajador
Falso empleado de Urvaseo fue detenido en el norte de Guayaquil.Cortesía

Agentes municipales detienen a falso trabajador de Urvaseo en la ciudadela Kennedy

Segura informó que el sujeto usaba falsos uniformes para pedir colaboraciones económicas en viviendas 

Una jornada agitada se vivió en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, la tarde del 23 de diciembre, tras un procedimiento ejecutado por agentes de control municipal, quienes aprehendieron a un sujeto que se hacía pasar por trabajador de Urvaseo.

El hecho ocurrió en la avenida Kennedy y Francisco Arízaga, luego de que moradores alertaran sobre la presencia de personas que dejaban panfletos en los domicilios solicitando colaboraciones económicas, presuntamente en nombre de la empresa de recolección de desechos.

RELACIONADAS

Según el informe de Segura EP, entidad a cargo de los agentes, el individuo fue neutralizado y entregado a la Policía Nacional para los trámites legales correspondientes. Durante la intervención, los uniformados verificaron la información con Urvaseo, que confirmó que los implicados no pertenecían a su personal.

Tras la consulta con Urvaseo, se confirmó que no eran funcionarios. Se procedió al retiro de los uniformes y a la entrega de los sujetos a la Policía Nacional”, indicó a EXPRESO una fuente de Segura EP.

Falsos uniformes y pedidos de dinero

De acuerdo con la información oficial, los sujetos utilizaban vestimenta similar a la de Urvaseo para generar confianza entre los moradores y solicitar dinero bajo el argumento de colaboraciones económicas, una práctica que ha generado preocupación en distintos sectores de Guayaquil.

Urvaseo se pronuncia

Recientemente, Urvaseo informó que ha detectado a personas que, usando uniformes del consorcio, solicitan dinero y venden fundas en distintos sectores de la ciudad. La empresa aclaró que su personal tiene prohibido pedir dinero o dádivas a la comunidad.

“Sugerimos a la ciudadanía tomar precauciones y notificar a la autoridad competente en caso de recibir este tipo de visitas”, concluye el comunicado.

