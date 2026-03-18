Legisladora con discapacidad cuestionó falta de accesibilidad en sesión en Cuenca

Mabel Méndez señaló que, para llegar al lugar de la sesión del Pleno, tuvo que ser cargada por la Escolta Legislativa.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana Mabel Méndez participó en la sesión de este 18 de marzo de 2026.

Un reclamo de la asambleísta Mabel Méndez (Revolución Ciudadana) marcó el inicio del primer debate de la Ley urgente para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social. La legisladora cuestionó la falta de accesibilidad en el lugar escogido por el Legislativo para la sesión en Cuenca (Azuay).

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Méndez intervino al inicio de la discusión de la norma enviada por el presidente de la República. “No podemos venir a territorio a hablar de derechos cuando los estamos vulnerando”, dijo.

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Con ese mensaje se refería a las condiciones del auditorio de posgrados Estancia Luis Cordero ‘El Grande’, en la Universidad Católica de Cuenca. “Tuve que subir tres pisos con ayuda de la Escolta Legislativa y mis compañeros. Me tuvieron que cargar”, manifestó la asambleísta, quien también integra la Comisión de Desarrollo Económico.

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La crítica fue directa a la Presidencia de la Asamblea. La legisladora señaló que el Legislativo no garantizó condiciones mínimas para todos sus integrantes. “La accesibilidad no es un favor. Es un derecho”, enfatizó.

Además, recordó que el 17 de marzo de 2026, en la primera sesión del Pleno en Cuenca, una persona con discapacidad que fue condecorada enfrentó los mismos inconvenientes.

Tras su intervención, la presidenta de la Asamblea (e), Mishel Mancheno, se limitó a conceder la palabra al siguiente asambleísta para continuar con el debate.

Primer debate de la ley para vivienda de interés social

El legislador oficialista Alex Morán, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, fue el encargado de presentar el proyecto ante el Pleno. Señaló que más de 700.000 familias no tienen vivienda.

#EnTerritorio #AsambleaEc2026

Se aborda el primer punto del orden del día: Entonación el Himno Nacional de la República del Ecuador 🇪🇨 pic.twitter.com/VJuTCSCLKw — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 18, 2026

En ese contexto, explicó que la iniciativa busca establecer un beneficio tributario a cambio de la entrega de viviendas de interés social al Estado, mediante una reducción en el Impuesto a la Renta.

Morán también indicó que el precio de la vivienda excluirá el valor del terreno en los casos en que los beneficiarios sean propietarios del mismo.

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