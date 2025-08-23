Copa Ecuador, primer premio para Deportivo Quito que busca el ascenso

Los Chullas se consagraron campeones de Pichincha y jugarán la Copa Ecuador 2026. Ahora fijan la mirada en los playoffs

Los jugadores de Deportivo Quito celebran la consecución del título en el campeonato de Pichincha.

El “¡Y dale, y dale; y dale Quito dale!” retumbó la noche del viernes 22 de agosto de 2025 en los graderíos del estadio Olímpico Atahualpa, luego que Deportivo Quito consiguiera el título de campeón de la Segunda Categoría de Pichincha, con lo que jugará el próximo año la Copa Ecuador.

Los Chullas vencieron 2-1 a Aampetra durante la final de vuelta del torneo provincial, ante un escenario que albergó a casi 17.000 aficionados, en su mayoría identificados con los colores del equipo de la ciudad.

“El objetivo es ascender a la Serie B. Hemos cumplido con el primer paso que era clasificar a los playoffs y lo logramos con el título”, afirmó el presidente de la escuadra José Pardo.

Y es que desde hace una década Deportivo Quito padece de una grave situación económica, con un déficit de cerca de $7 millones, que no le ha permitido salir de la Segunda Categoría.

En ese camino, la llegada de inversionistas, como el cantante y actor Danilo Carrera, quien con la dirigencia ha buscado patrocinadores en Ecuador y en el extranjero, han podido inyectar económicamente al club para ahora seguir sumando al proyecto de ascenso.

Tras el título, Carrera señaló que "han entrado marcas gracias a la gestión de Erick Chiriboga (hijo del expresidente de la Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga). Yo por ejemplo doné mi imagen en Ecuador y todo eso que se genera va directamente al club”, sostuvo el actor, quien no dudó en decir que sueñan también con una Copa Libertadores y, por qué no, un Mundial de Clubes.

Campaña invicta

Durante la primera etapa del torneo provincial y en el cuadrangular, Deportivo Quito se mantiene invicto en 22 partidos. Eso sin contar que lideró su grupo en la primera fase y el cuadrangular para clasificar al partido decisivo en el que derrotó Aampetra.

Entre los artífices de la buena campaña, en la que solo cosechó cuatro empates y el resto fueron victorias, destaca el entrenador Sebastián Blázquez, quien llegó a inicios de año a reemplazar al exfutbolista Carlos Castro.

La plantilla azulgrana se reúne antes de iniciar una de las prácticas en el complejo de Carcelén. CORTESÍA

“La única manera que tenemos de hablar es dentro del campo. Estamos con tranquilidad y con la felicidad de haber hecho un muy buen torneo en Pichincha, que lo completamos con el título”, admitió el estratega.

En la plantilla armada por Blázquez destacan nombres como el portero Darío Lajones, el capitán Washington Jaramillo, Joel Ordóñez, Piero Guzmán, Joel Almache o el atacante Gustavo Asprilla.

Hinchas, capítulo aparte

Durante los 10 años que el equipo azulgrana ha permanecido en la Segunda Categoría y en el Torneo Amateur en 2019, los hinchas demostraron siempre gran fidelidad.

El viernes 22 de agosto de 2025, entre lágrimas y abrazos fue común ver los seguidores Chullas celebrando el título provincial. “Mi hija lloró y se acordó de mi papá... ‘mi abuelito estuviera contento’ me dijo", mencionó Francisco Acuña, uno de los miles de fieles que estuvieron presentes en la preferencia del Atahualpa y quien recalcó que “el Quito es más que un equipo de fútbol”.

Unas gradas más abajo y en la misma situación se encontraba a Rommel Cedillo, quien con su hijo no paraban de celebrar y llorar. “esto es algo enorme hermano”, alcanzó a decir.

Inicio de los playoffs

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, que maneja la Segunda Categoría, programó el inicio de los playoffs para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, dado que faltan por definirse el resto de clasificados de las otras provincias.

