Triple crimen en Salitre: Fueron identificados los tres hombres asesinados en Navidad

El sicariato se cometió afuera de una vivienda de la cooperativa Buenos Aires, ubicada al norte de este cantón de Guayas

Hasta el anfiteatro de Salitre fueron llevados los cuerpos de los tres hombres asesinados.

Como Yeison Peñaloza Vargas, Jeiner Ríos Gómez y Andrés Stiven Osorio Quintero fueron identificados los hombres que, en la madrugada del jueves 25 de diciembre, fueron acribillados en los exteriores de una vivienda de la cooperativa Buenos Aires, ubicada al norte del cantón Salitre.

Las víctimas, de nacionalidad colombiana, se encontraban celebrando la Navidad cuando varios sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al sector y, sin darles tiempo de reaccionar, les dispararon.

El cadáver de Peñaloza, tras ser retirado de la morgue de Salitre, fue trasladado hasta Yaguachi, donde se realizó su funeral.

Los ataúdes de Ríos y Osorio fueron trasladados por sus familiares en una furgoneta de color blanco hasta su natal Colombia, donde se realizarán el velorio y las exequias.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) indagaban cuánto tiempo llevaban las víctimas radicadas en la Capital Montubia del Ecuador y a qué actividad se dedicaban.

Silencio policial y temor ciudadano

Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela Leer más

“Siempre los veíamos recorrer en motocicleta las calles del cantón, pero no sabemos a qué se dedicaban ni si residían en el lugar donde fueron asesinados”, señaló Greta Rodríguez, habitante de la cooperativa Buenos Aires.

Un hermetismo total se mantiene por parte de la Policía Nacional en torno a estos crímenes, ya que hasta el momento no se han brindado declaraciones a los medios de comunicación, pese a las visitas realizadas al distrito policial. Tampoco ha existido un pronunciamiento del jefe distrital.

Mientras tanto, el temor persiste entre los habitantes de la Capital Montubia del Ecuador, quienes claman a gritos por mayor seguridad.

“Esta Navidad la estamos pasando muy mal por esta ola de violencia. En cuatro horas se registraron cinco sicariatos y, desde el jueves hasta ayer (viernes), más de 15 negocios no han atendido al público por temor a nuevas balaceras”, manifestó Dora Rosero, comerciante del cantón.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!