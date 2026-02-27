José Ramón Barreto: El venezolano se pone la bata de médico en Doc

El actor, que vivió en Ecuador, asume un nuevo reto en la versión latinoamericana de esta serie, que se estrenará en Netflix

El actor José Ramón Barreto vuelve a dar de qué hablar. Tras su paso por Ecuador, donde integró el elenco de Sharon, la Hechicera (en su etapa final), ahora aparecerá en un proyecto con exposición global: la versión latinoamericana de Doc, que se estrenará el 4 de marzo en Netflix.

En esta producción se pondrá la bata para interpretar a José Ramos, un médico venezolano que, según el propio intérprete, “carga un país en el pecho”. Su personaje no solo enfrentará emergencias hospitalarias, sino que también llevará sobre los hombros el peso simbólico de la identidad y la migración.

La historia se graba en Bogotá

La grabación se desarrolla en Bogotá bajo el sello de Sony Pictures Television. Comparte créditos con Juan Pablo Medina, Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo e Iván Sánchez, en una adaptación del seriado italiano Doc - Nelle tue mani.

La trama sigue al doctor Andrés Ferrara, quien tras sobrevivir a un atentado pierde la memoria reciente y debe reconstruir su vida profesional y personal entre secretos, culpas y tensiones emocionales.

Su paso por Ecuador fue muy comentado

Durante su estadía en Ecuador, el nombre de José Ramón se mantuvo en la boca de todos por la filtración de un video íntimo, además su relación con la actriz Krystel Chuchuca, dio harta tela que cortar a la prensa rosa.

El actor ya tenía proyección internacional por su papel como el joven Simón Bolívar en Bolívar, también disponible en Netflix. Ahora, con Doc, busca reafirmar su presencia en el mercado latino.

