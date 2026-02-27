Expreso
Daniel Noboa
Daniel Noboa destacó que la corrupción es el principal desafío del sistema de salud.Cortesía

Daniel Noboa: "El problema de salud no es médico, es administrativo y de corrupción"

Hospitales de Guayas, Manabí y Los Ríos enfrentan robo de medicinas y mala gestión administrativa

El presidente Daniel Noboa habló sobre la crisis en el sistema de salud ecuatoriano en Radio Centro.Señaló que pese a los esfuerzos, la población sigue reportando falta de medicinas y servicios. “El problema que tenemos… es corrupción dentro de los hospitales”, afirmó el mandatario. Según Noboa, esto afecta principalmente a Guayas, Manabí y Los Ríos, donde la gestión es deficiente. El mandatario detalló que hay irregularidades en bodegas y contratos administrativos.

“Tenemos gente en el cuerpo administrativo conectada a GDOs, contratos de limpieza entregados a ellos”, indicó. Estas prácticas han provocado el robo de medicamentos y mala distribución de recursos. Noboa aseguró que cambiar esta situación requiere tiempo y vigilancia constante.

La falta de un ministro de salud no detiene la gestión, aclaró Noboa. "Hay una ministra encargada con experiencia administrativa y asesoría médica especializada". “El problema no es médico, es administrativo y de corrupción”, recalcó Noboa durante la entrevista. El gobierno asegura que se está combatiendo a mafias que afectan el abastecimiento hospitalario.

Daniel Noboa y la lucha contra la corrupción en hospitales

Según el presidente, los recursos han aumentado en los primeros meses de 2025 frente a 2024. Sin embargo, el problema persiste por la gestión interna y la conexión con grupos organizados. Noboa enfatizó que la solución no depende de médicos, sino de una reforma administrativa eficaz. El mandatario insistió en que se están tomando medidas para garantizar transparencia en contratos y bodegas.

Los ciudadanos siguen reportando problemas de atención y falta de medicinas. Esto evidencia que la reforma administrativa aún no impacta directamente en la atención hospitalaria. Frente a ello, el presidente destacó la importancia de combatir las mafias internas que afectan la operatividad. “El trabajo se está haciendo, pero toma tiempo”, concluyó Noboa sobre la transformación del sistema.

Hospitales de Guayas, Manabí y Los Ríos bajo la lupa

Hospital Carlos Andrade Marín

Médicos del Hospital Carlos Andrade Marín denuncian crisis por insumos y consultas

Según lo indicado por el Ejecutivo, la corrupción se evidencia en bodegueros que desviaban medicamentos a terceros. "Contratos de limpieza y gestión de suministros están siendo revisados para evitar irregularidades", señaló el mandatario. Además aseguró que la presidenta encargada y su equipo buscan reorganizar los procesos administrativos. La transparencia y supervisión son clave para asegurar que las medicinas lleguen a los pacientes.

Aunque el desabastecimiento persiste, Noboa afirma que hay un plan de control en marcha. Además señala que los hospitales principales siguen siendo foco de vigilancia y auditorías permanentes. "La ciudadanía espera resultados concretos en la disponibilidad de medicinas y gestión hospitalaria", concluyó.

