Daniel Noboa defiende ley de GAD y niega recorte fuera de la Constitución

El Presidente asegura que la reforma respeta el 70-30 y busca reducir gasto corriente y “pipones” en municipios

Daniel Noboa rechazó que se haya alterado el porcentaje establecido por la Constitución.

El presidente de la República, Daniel Noboa, defendió la reciente ley sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador, y rechazó que exista un cambio fuera del marco legal. En una entrevista con Radio Centro, aseguró que la norma no altera la proporción establecida. “No cambiamos en proporción nada que no estuviera ya en la ley”, afirmó.

El mandatario cuestionó las críticas surgidas tras la aprobación del proyecto y pidió a la ciudadanía revisar el contenido antes de pronunciarse. “Por favor, no coman cuentos; por favor, lean las leyes antes de criticar”, expresó. Según dijo, existe desinformación promovida por sectores opositores.

Noboa sostuvo que el objetivo central es mejorar el uso de los recursos públicos en los municipios y prefecturas. “Que el dinero se emplee oportunamente y en las cosas que requiere la gente”, enfatizó. Añadió que no se trata de afectar competencias, sino de ordenar el gasto.

Daniel Noboa: gasto corriente y nómina en los GAD

El presidente argumentó que históricamente ciudades como Guayaquil y Quito manejaron esquemas sostenibles. Recordó que, con Jaime Nebot y Paco Moncayo, se mantuvo el modelo 70-30. “Guayaquil tuvo hasta 9 % de gasto corriente”, señaló como ejemplo.

Según Noboa, el problema se agudizó después de 2016 con el incremento de nóminas en varios municipios. “Se empezaron a inflar todas las nóminas”, sostuvo. Afirmó que personas vinculadas al correísmo pasaron del Gobierno central a los GAD.

El mandatario fue más allá y habló de contrataciones políticas. “Tienes que contratarme a estas 300 personas que son militantes”, relató sobre supuestos acuerdos. Dijo que en ciertos municipios el gasto corriente llega hasta el 90 %.

Noboa defiende reducción de ‘pipones’ y más obra pública

Noboa aseguró que la reforma busca priorizar la inversión sobre la burocracia. “Teniendo menos pipones, que haya más obra”, declaró. Indicó que no están en contra de gestores culturales ni educadores.

Rechazó que la ley afecte derechos laborales legítimos en los gobiernos locales. “Es mentira que estamos en contra de los gestores culturales”, manifestó. Aseguró que preferiría contratar maestros antes que personal que no cumple funciones.

Sobre las posibles demandas ante la Corte Constitucional del Ecuador, el presidente dijo que la norma es defendible. “Es absolutamente defendible”, afirmó. Recordó que, según la Constitución, el porcentaje mínimo es del 20 %.

Minería, electricidad y protección de Galápagos

En la misma entrevista, Noboa abordó la ley urgente en materia de minería y electricidad. Indicó que se prohibió la minería cerca de fuentes hídricas. “Queda determinantemente prohibido”, subrayó.

También respondió a críticas sobre una supuesta apertura minera en Galápagos. “Se prohíbe determinantemente que exista cualquier tipo de actividad minera en el Parque Nacional Galápagos”, aseguró. Explicó que el 97 % del territorio está protegido.

En el 3 % restante, añadió, solo se permite el retiro de material pétreo bajo regulación. “No se permite minería metálica”, precisó. Recalcó que existen tratados internacionales que blindan al archipiélago.

