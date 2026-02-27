Silvana vuelve a los escenarios nacionales

La cantante inicia una gira por varias ciudades del país. Por un momento es lo nuevo que ofrece

Tras estar alejada de los escenarios por su lucha contra el cáncer de tiroides, Silvana Ibarra volvió por la puerta grande. La cantante retomó su agenda internacional con tres presentaciones en Estados Unidos.

Ahora la artista alista su esperado regreso a Ecuador. De la mano de Gala Producciones iniciará una gira que incluirá Quito, Cuenca, Manta, Guayaquil, Loja, Ambato y Riobamba, ciudades donde sus seguidores ya han comenzado a manifestar su respaldo.

En Guayaquil, el reencuentro será el 18 de abril en el Teatro Centro de Arte.

Lo nuevo de la artista

En el plano musical, febrero también trajo novedades. Silvana lanzó Por un momento, la segunda canción que dejó grabada antes de someterse a las radioterapias. El tema ya está disponible en plataformas digitales y forma parte de esta nueva etapa en su carrera.

El mes ha sido especialmente significativo para la cantante: viajes, escenarios y cumpleaños. Aunque en su cédula indica el 18 de febrero como fecha oficial, reveló que en realidad vino al mundo el 17. “Mi papá se confundió en aquella época, puso en mi acta que había nacido el 18”, contó.

Ella enfrentó un agresivo cáncer de tiroides que le exigió dos cirugías y 33 sesiones de radioterapia.

