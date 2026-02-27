Samsung Electronics presenta la serie Galaxy S26 con más IA, potencia y privacidad

La nueva generación incorpora IA avanzada, mejoras en cámara, alto rendimiento y nuevas funciones de seguridad

Phillippe Cisneros, Gerente de Producto; Jaime Simó, Gerente de división de dispositivos móviles; Jay Park, Presidente Samsung Electronics Ecuador; Carlos Zapata, Gerente de Marketing Samsung Ecuador.

La compañía tecnológica anunció el lanzamiento global de la nueva serie Galaxy S26, su línea de smartphones más avanzada hasta la fecha. La familia está integrada por los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, que incorporan la tercera generación de Galaxy AI, mejoras en rendimiento y nuevas herramientas enfocadas en seguridad y privacidad.

El anuncio se realizó el 25 de febrero de 2025 en San Francisco, Estados Unidos, como parte de la estrategia de la marca para fortalecer su ecosistema móvil con mayor integración de inteligencia artificial.

Inteligencia artificial más proactiva

La serie Galaxy S26 apuesta por una IA más personalizada y adaptativa. Según la compañía, el sistema está diseñado para anticipar necesidades, automatizar procesos y ofrecer sugerencias en tiempo real, reduciendo pasos en tareas cotidianas.

Entre las nuevas funciones destacan Now Nudge y Now Brief, que generan recomendaciones según el contexto de uso. Además, se integra con asistentes como Bixby, Gemini y Perplexity, lo que permite ejecutar acciones complejas mediante comandos de voz o un solo toque.

Jay Park, presidente de Samsung Electronics Ecuador, durante la presentación oficial de la nueva serie Samsung Galaxy S26. Cortesía

Rendimiento y privacidad en el S26 Ultra

El Galaxy S26 Ultra incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimizado para ofrecer mejoras en CPU, GPU y NPU, con foco en experiencias de inteligencia artificial más rápidas y eficientes.

En materia de privacidad, el modelo Ultra introduce una pantalla con protección a nivel de píxel para limitar la visibilidad lateral sin afectar la calidad de imagen. A esto se suman funciones como Call Screening con IA, Privacy Alerts y Private Album, además de la plataforma de seguridad Samsung Knox y protección basada en criptografía post-cuántica.

La marca también anunció hasta siete años de actualizaciones de seguridad para la serie.

Cámara avanzada y herramientas creativas

En fotografía y video, la nueva línea incorpora mejoras en captura nocturna y estabilización, además de compatibilidad con APV, un estándar orientado a grabación profesional.

Las herramientas impulsadas por Galaxy AI permiten editar imágenes y videos de forma más intuitiva, transformar bocetos en contenido visual y escanear documentos con calidad optimizada.

Disponibilidad y promoción en Ecuador

La serie Galaxy S26 estará disponible en los colores Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo, además de versiones exclusivas en línea como Rosa Dorado y Sombra Plateada.

En Ecuador, clientes de las operadoras Claro y Movistar podrán acceder a una promoción de lanzamiento que incluye el doble de almacenamiento al adquirir cualquiera de los tres modelos. Es decir, al comprar la versión de 256 GB, recibirán la de 512 GB, además de un case original y un cargador de 25W sin costo adicional.

La promoción estará vigente del 25 de febrero al 24 de marzo o hasta agotar stock, tanto en operadoras como en distribuidores autorizados y en la tienda en línea de la marca.

Según Jaime Simó, representante de Samsung Ecuador, la nueva serie busca potenciar la creatividad y productividad de los usuarios, simplificando su experiencia digital con herramientas basadas en inteligencia artificial.

