Diners Club sella alianza estratégica con el Guayaquil Country Club

La marca amplía su ecosistema de beneficios con experiencias exclusivas para los socios del club

Pablo Salazar, presidente ejecutivo de Diners Club, junto a Isidro De Icaza, presidente de Guayaquil Country Club, durante la firma de la alianza.

Diners Club anunció una alianza estratégica con el Guayaquil Country Club, una de las instituciones sociales y deportivas más emblemáticas del país, con el objetivo de elevar la experiencia de sus socios a través de beneficios exclusivos, activaciones de marca y espacios de encuentro que refuercen el vínculo entre ambas entidades.

La colaboración se enmarca en la visión de Diners Club de poner al socio en el centro de sus acciones, ampliando su ecosistema de beneficios y experiencias como parte de su propuesta de valor. En ese sentido, la alianza conecta la promesa de marca de ofrecer “un mundo sin límites” con un entorno que ya forma parte del estilo de vida de muchos de sus socios.

Una visión compartida orientada al estilo de vida

Con más de nueve décadas de trayectoria, el Guayaquil Country Club se ha consolidado como un espacio que promueve el deporte, el bienestar y la vida social. Bajo este contexto, la alianza se construye sobre una visión compartida orientada a generar experiencias relevantes, integrándose de manera natural a espacios que forman parte de la rutina y la vida cotidiana de sus miembros.

“En Diners Club creemos en las alianzas que generan valor sostenible y construyen comunidad. Esta colaboración responde a una visión estratégica de largo plazo: continuar ampliando nuestro ecosistema de beneficios y acompañar a nuestros socios en espacios relevantes para su estilo de vida”, señaló la institución.

Desde el Guayaquil Country Club destacaron que esta colaboración representa una oportunidad para seguir elevando la experiencia de sus socios junto a una marca con altos estándares de servicio y una propuesta alineada a su estilo de vida.

Beneficios exclusivos y proyección en Guayaquil



A través de esta iniciativa, Diners Club ofrecerá beneficios exclusivos y experiencias de marca cuidadosamente diseñadas, integrándose a momentos de disfrute, encuentro y lifestyle. Más que un beneficio transaccional, la alianza busca fortalecer el vínculo emocional con la marca y consolidar relaciones duraderas, en línea con su propósito de formar socios para toda la vida.

La alianza marca además el inicio de una estrategia integral de Diners Club en Guayaquil, enfocada en ampliar su red de experiencias en ámbitos como gastronomía, cultura, deporte, entretenimiento y lifestyle, reforzando su compromiso con la ciudad y con sus socios.

