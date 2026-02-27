Empleo joven 2026: qué tipos de vacantes ofrecen las plataformas del Gobierno

Referencial. Jóvenes revisan ofertas laborales en línea durante una jornada de orientación, en el marco de las vacantes disponibles en las plataformas de empleo del Gobierno para 2026

Encontrar empleo en Ecuador representa un desafío estructural para diversos sectores de la población. Ante este escenario, el Ministerio del Trabajo ha optimizado Encuentra Empleo, una plataforma de intermediación laboral que conecta a postulantes con ofertas de los sectores público y privado a escala nacional. Este portal digital se constituye como la herramienta base para ejecutar el Acuerdo por la Empleabilidad, una iniciativa que proyecta la apertura de 160.000 plazas para jóvenes de entre 18 y 29 años hasta el cierre de 2026.

A través del sitio web oficial encuentraempleo.trabajo.gob.ec, los usuarios pueden registrarse, estructurar su hoja de vida y aplicar a vacantes en distintas áreas. Un ejemplo reciente de esta integración es la convocatoria del Servicio de Rentas Internas (SRI), que este 27 de febrero inicia un concurso de méritos y oposición para cubrir más de 70 plazas administrativas en provincias como Guayas, Pichincha, Imbabura, entre otras. Al igual que el resto de ofertas estatales, el SRI utiliza esta plataforma como canal exclusivo para la recepción de carpetas.

Eje central: Un modelo de beneficio mutuo

El Acuerdo por la Empleabilidad se fundamenta en consensos entre el Estado y las empresas privadas, orientados a generar plazas de trabajo bajo condiciones que favorezcan el desarrollo del talento joven. A diferencia de los esquemas de contratación tradicionales, las vacantes disponibles bajo este modelo destacan por las siguientes características:

Adaptabilidad horaria: Jornadas laborales dinámicas diseñadas para evitar la deserción académica, permitiendo combinar el estudio con el trabajo.

Formación integral: Acceso a programas de capacitación y acreditación de habilidades técnicas dentro del entorno laboral.

Experiencia formal: Inserción en entornos profesionales con remuneración y cumplimiento de los beneficios de ley.

Fortalecimiento de la empleabilidad: El objetivo es que el ciudadano adquiera competencias técnicas y digitales que incrementen su valor en el mercado a largo plazo.

Inclusión y responsabilidad industrial

El plan contempla un componente de inclusión social, destinando el 10 % de las vacantes (16.000 puestos) a jóvenes pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios. Esta segmentación busca reducir las brechas de acceso al empleo formal.

En el sector industrial, empresas como Expalsa (Exportadora de Alimentos S.A.) ya aplican este enfoque de inversión en capital humano. Actualmente, el 30 % de su nómina corresponde a empleo joven y el 60 % a empleo femenino. En esta compañía, el personal tiene la posibilidad de adquirir experiencia práctica en la producción y exportación de camarón mientras continúa sus estudios, consolidando un modelo donde la juventud es vista como una inversión estratégica.

Proceso de registro y postulación para vacantes (incluido el SRI)

Para acceder a las 160.000 oportunidades del acuerdo o participar en convocatorias específicas de instituciones públicas como el SRI, los interesados deben seguir estos pasos técnicos:

Ingreso al portal: Acceder a la dirección electrónica de Encuentra Empleo y crear un perfil de usuario.

Gestión de la hoja de vida: Actualizar datos personales, formación académica y trayectoria. En el caso del SRI, es obligatorio tener el perfil actualizado antes de formalizar la aplicación.

Aplicación directa: Revisar las vacantes disponibles por sector (como agentes tributarios, asistentes técnicos o analistas) y aplicar en línea.

Mantener el currículo actualizado y monitorear constantemente el portal son acciones determinantes, ya que el sistema centraliza los procesos de selección de forma gratuita, transparente y bajo principios de mérito.

