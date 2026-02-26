Empleo para jóvenes en Ecuador 2026: qué vacantes están disponibles y cómo postular

El Gobierno busca vincular a 160.000 jóvenes al mercado laboral mediante el Acuerdo por la Empleabilidad este año

Imagen referencial de jóvenes en un entorno laboral, en el marco de las oportunidades de empleo disponibles en Ecuador para 2026

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el Acuerdo por la Empleabilidad a través del Ministerio de Trabajo. Esta iniciativa tiene como meta integrar a 160.000 ciudadanos de entre 18 y 29 años al mercado laboral formal antes de que finalice el presente año, utilizando como herramienta principal la plataforma pública 'Encuentra Empleo'.

Universidad Europea ofrece 50 % de descuento en maestrías para ecuatorianas Leer más

Inclusión y enfoque social

Bajo la premisa de que el empleo joven es un indicador clave del progreso nacional, la actual administración ha estructurado este plan con un enfoque inclusivo. Del total de beneficiarios previstos, el 10% (16.000 personas) corresponderá a integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, garantizando así la representatividad de diversos sectores sociales en la reactivación económica.

Sinergia con el sector privado

La viabilidad de este proyecto se fundamenta en el consenso con la empresa privada. El esquema propone condiciones de beneficio mutuo, donde las compañías ofrecen jornadas laborales dinámicas que se ajustan a las necesidades de los colaboradores. A la par, el Estado promueve el fortalecimiento de capacidades mediante programas de formación técnica, capacitación y acreditación de competencias.

Un ejemplo de esta cooperación es la empresa Expalsa (Exportadora de Alimentos S.A.), donde el 30% de su nómina es talento joven y el 60% corresponde a mujeres. En este entorno, los empleados logran equilibrar sus actividades académicas con una práctica profesional remunerada, consolidando un modelo de trabajo digno.

Hacia un modelo sostenible

El Ejecutivo sostiene que, ante las altas tasas de desempleo y la precariedad que suelen afectar a los jóvenes, es imperativo generar proyectos sostenibles. La estrategia busca que la articulación entre el Estado, la población y el sector empresarial cree acuerdos a largo plazo para mejorar el futuro laboral del país.

Para postular a una de las 160.000 vacantes, los interesados deben registrarse en el portal oficial: 'Encuentra Empleo'.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!