Falsa alarma de bomba obligó a evacuar la terminal El Recreo del Trole en Quito

Una alerta por un presunto explosivo obligó a evacuar la terminal del Trole de El Recreo

La mañana de este jueves 19 de marzo de 2026 se registró una alerta por una presunta amenaza de bomba en la terminal El Recreo del sistema Trolebús, ubicada en el sur de Quito. El incidente generó la evacuación inmediata de usuarios y trabajadores, así como un amplio operativo policial en la zona.

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Según información recabada en el lugar, alrededor de las 09:30, personal del sistema de transporte inició el desalojo de las personas que se encontraban dentro de la estación. De manera paralela, a través de los canales de comunicación interna del Trole, la Ecovía y las unidades alimentadoras, se difundió un mensaje que alertaba sobre la restricción de ingreso a la terminal debido a un supuesto artefacto explosivo.

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La alerta se originó tras la detección de una mochila sospechosa mediante las cámaras de videovigilancia. Ante esta situación, se notificó a la Policía, que procedió a acordonar el área con cintas de seguridad para aislarla y evitar riesgos mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

Operativo policial y afectación al servicio

Minutos después, personal policial del Distrito Eloy Alfaro llegó al sitio y cerró los cuatro accesos a la estación, impidiendo el ingreso de usuarios y curiosos. Asimismo, se activó el protocolo de seguridad a la espera de unidades especializadas que evaluaran la posible amenaza.

La emergencia también provocó alteraciones en la operación normal del transporte municipal. Funcionarios de la Empresa de Pasajeros coordinaron el descenso de usuarios en rutas que circulaban en sentido norte-sur, ya que las unidades no podían ingresar a la terminal El Recreo.

🚨 (10:48) #Actualización | ¡Atención!



⚠️👮🏻Luego de la verificación realizada por personal de @PoliciaEcuador, se confirmó que se trató de una falsa alarma.



✅ La estación El Recreo reabre sus puertas y se restablece la operación normal en todos los circuitos.



Con información… pic.twitter.com/P65v0L6tB9 — Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) March 19, 2026

Se confirmó falsa alarma

Tras la inspección realizada por unidades especializadas de la Policía Nacional, se determinó que se trataba de una falsa alarma. La Empresa de Pasajeros confirmó posteriormente que no existía ningún riesgo.

Luego de la verificación, la estación El Recreo reabrió sus puertas y el servicio en todos los circuitos del sistema de transporte se restableció con normalidad.

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