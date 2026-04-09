Registran fuerte congestión vehicular en la avenida del Bombero por obra del paso elevado

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Los conductores que transitan por el oeste de Guayaquil enfrentan una fuerte congestión vehicular la noche de este miércoles 8 de abril de 2026 en la avenida del Bombero, debido a las maniobras de montaje de vigas de un nuevo paso elevado.

Congestión vehicular

Agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se mantienen en la arteria vial regulando el tránsito, aunque en las fotografías compartidas por la ATM en las redes sociales, estos están del otro lado, que sí fluye.

El embotellamiento se origina por el cierre parcial de los carriles centrales en sentido hacia la vía a la costa, una medida que estrangula el desfogue vehicular en hora pico.

Esta intervención nocturna obedece a los trabajos de infraestructura en el sector de Los Ceibos, un proyecto que según los reportes oficiales alcanza apenas el 30 % de ejecución global. La presencia de maquinaria pesada en el parterre central mantiene suspendido el carril de contraflujo.

Lectores envían el reporte del tránsito desde sus vehículos, en Los CeibosCORTESÍA

Rutas alternas para evitar el tráfico

Para los usuarios que necesitan movilizarse hacia sus domicilios en el oeste de la ciudad y buscan evitar el bloqueo en la avenida del Bombero, se recomienda tomar las siguientes vías de escape: