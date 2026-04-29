Cáncer de páncreas: Revés judicial y ético para la investigación de Mariano Barbacid

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Retirada oficial: La revista PNAS retractó el estudio de Mariano Barbacid por no declarar que los autores son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, un conflicto ético grave.



Dudas técnicas: Además de la falta de transparencia financiera, la publicación advirtió sobre posibles imágenes duplicadas, lo que pone en duda la rigurosidad de los resultados.



Impacto social: El anuncio generó una recaudación de 3,7 millones de euros y falsas esperanzas en pacientes, pese a ser una terapia experimental que solo ha funcionado en ratones.

El prestigioso estudio liderado por el químico Mariano Barbacid, que anunciaba un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones, ha sido retirado por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS). La drástica decisión editorial responde a una falta de transparencia: los autores no declararon ser copropietarios de Vega Oncotargets, empresa fundada precisamente para comercializar terapias derivadas de dicha investigación.

El peso del prestigio y la vía rápida

Barbacid, figura clave del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), publicó el trabajo en diciembre de 2025 tras un rechazo previo de la revista Nature. Su condición de académico le permitió acceder a una revisión más laxa; sin embargo, los editores señalan hoy que este "conflicto de intereses relevante" vicia el proceso. Mientras Barbacid guarda silencio, su colega Carmen Guerra admitió el error, calificándolo como un traspié administrativo que ya intentan subsanar reenviando el artículo bajo los canales estándar.

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Defensa ante el "defecto de forma"

A través de un comunicado difundido por su abogada, Barbacid atribuyó la retirada a un simple olvido sin mala fe. El científico sostiene que la solidez de los resultados permanece intacta y que la vinculación con la empresa es un paso logístico esencial para pasar del laboratorio a la fase industrial. No obstante, las sombras sobre el proyecto crecen ante las sospechas de que las noticias sobre sus intereses empresariales no son meras conjeturas, sino un punto crítico de su ética profesional.

Expectativas que desbordaron la realidad

La investigación, que inicialmente pasó desapercibida, cobró un tinte mediático tras una rueda de prensa en enero pasado. La euforia llegó a niveles globales; medios internacionales y programas de alta audiencia en España presentaron el hallazgo como "la cura definitiva". Este triunfalismo preclínico impulsó una campaña de recaudación liderada por la fundación CRIS contra el cáncer, que ya acumula casi 3,7 millones de euros bajo una premisa científica que hoy está bajo cuestionamiento oficial.

Lazos societarios y sombras de corrupción

El entramado detrás de Vega Oncotargets revela una compleja red de socios, incluyendo a figuras vinculadas a polémicas judiciales. Entre los accionistas figura la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, cuyo patrono, José Ignacio Fernández Vera, fue removido del CNIO por presunta implicación en tramas de corrupción. Este contexto añade presión sobre Barbacid, quien fuera el primer director del centro y ha mantenido una defensa pública de antiguos gestores hoy investigados por la Fiscalía.

El doctor Mariano Barbacid presenta los resultados de su investigación que eliminó tumores de páncreas en modelos animales.RRSS

El veredicto de la Academia Americana

La Academia ha sido tajante: las normas exigen que cualquier beneficio financiero que comprometa la objetividad debe ser expuesto. Además de los conflictos de intereses, la revista detectó imágenes posiblemente duplicadas, una irregularidad técnica que el equipo de Barbacid afirma haber corregido en la nueva versión enviada. A pesar de los intentos por normalizar la situación, el caso ha puesto en alerta al Ministerio de Ciencia español, que evalúa posibles violaciones al código ético institucional.

El drama de la esperanza clínica

Más allá de los laboratorios y las empresas, el impacto humano es evidente. Tras el anuncio original, decenas de pacientes acudieron desesperados al CNIO buscando un tratamiento que no existe para humanos. Los científicos han tenido que aclarar, tardíamente, que no son médicos y que los resultados en roedores están a años de distancia de una aplicación clínica real, dejando una estela de incertidumbre en una de las patologías más agresivas de la oncología actual.