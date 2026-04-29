Cáncer de páncreas: Revés judicial y ético para la investigación de Mariano Barbacid
La revista PNAS retira el estudio de Mariano Barbacid sobre cáncer de páncreas tras detectar conflictos de intereses y posibles irregularidades en las imágenes
Lo que debes saber
- Retirada oficial: La revista PNAS retractó el estudio de Mariano Barbacid por no declarar que los autores son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, un conflicto ético grave.
- Dudas técnicas: Además de la falta de transparencia financiera, la publicación advirtió sobre posibles imágenes duplicadas, lo que pone en duda la rigurosidad de los resultados.
- Impacto social: El anuncio generó una recaudación de 3,7 millones de euros y falsas esperanzas en pacientes, pese a ser una terapia experimental que solo ha funcionado en ratones.
El prestigioso estudio liderado por el químico Mariano Barbacid, que anunciaba un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones, ha sido retirado por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS). La drástica decisión editorial responde a una falta de transparencia: los autores no declararon ser copropietarios de Vega Oncotargets, empresa fundada precisamente para comercializar terapias derivadas de dicha investigación.
Buenavida
Cáncer en Ecuador: señales de alerta y cuándo acudir al médico
Valeria Alvear
El peso del prestigio y la vía rápida
Barbacid, figura clave del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), publicó el trabajo en diciembre de 2025 tras un rechazo previo de la revista Nature. Su condición de académico le permitió acceder a una revisión más laxa; sin embargo, los editores señalan hoy que este "conflicto de intereses relevante" vicia el proceso. Mientras Barbacid guarda silencio, su colega Carmen Guerra admitió el error, calificándolo como un traspié administrativo que ya intentan subsanar reenviando el artículo bajo los canales estándar.
Lea también|Mariano Barbacid elimina cáncer de páncreas en animales y pide inversión para humanos
Defensa ante el "defecto de forma"
A través de un comunicado difundido por su abogada, Barbacid atribuyó la retirada a un simple olvido sin mala fe. El científico sostiene que la solidez de los resultados permanece intacta y que la vinculación con la empresa es un paso logístico esencial para pasar del laboratorio a la fase industrial. No obstante, las sombras sobre el proyecto crecen ante las sospechas de que las noticias sobre sus intereses empresariales no son meras conjeturas, sino un punto crítico de su ética profesional.
Ciencia y Tecnología
Consejos médicos de la IA: la mitad de los respuestas de ChatGPT y otros chatbots son peligrosas
Nadia Larco Bravo
Expectativas que desbordaron la realidad
La investigación, que inicialmente pasó desapercibida, cobró un tinte mediático tras una rueda de prensa en enero pasado. La euforia llegó a niveles globales; medios internacionales y programas de alta audiencia en España presentaron el hallazgo como "la cura definitiva". Este triunfalismo preclínico impulsó una campaña de recaudación liderada por la fundación CRIS contra el cáncer, que ya acumula casi 3,7 millones de euros bajo una premisa científica que hoy está bajo cuestionamiento oficial.
">
🔴El Dr. Mariano Barbacid y su equipo, financiados por #CRISContraelCáncer, han logrado curar el cáncer de páncreas en ratones, de forma duradera y sin efectos secundarios.— CRIS Contra el Cáncer (@criscancer) January 31, 2026
Pero necesitamos tu ayuda para que esto sea una realidad en pacientes.
DONA AQUÍ👉https://t.co/4VDU1PrRmA pic.twitter.com/qF2hVsJyJJ
Lazos societarios y sombras de corrupción
El entramado detrás de Vega Oncotargets revela una compleja red de socios, incluyendo a figuras vinculadas a polémicas judiciales. Entre los accionistas figura la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, cuyo patrono, José Ignacio Fernández Vera, fue removido del CNIO por presunta implicación en tramas de corrupción. Este contexto añade presión sobre Barbacid, quien fuera el primer director del centro y ha mantenido una defensa pública de antiguos gestores hoy investigados por la Fiscalía.
El veredicto de la Academia Americana
La Academia ha sido tajante: las normas exigen que cualquier beneficio financiero que comprometa la objetividad debe ser expuesto. Además de los conflictos de intereses, la revista detectó imágenes posiblemente duplicadas, una irregularidad técnica que el equipo de Barbacid afirma haber corregido en la nueva versión enviada. A pesar de los intentos por normalizar la situación, el caso ha puesto en alerta al Ministerio de Ciencia español, que evalúa posibles violaciones al código ético institucional.
Buenavida
Dieta rotativa y ayuno: una estrategia que abre nuevas preguntas frente al cáncer de colon
María Verónica Vernaza Guerrero
El drama de la esperanza clínica
Más allá de los laboratorios y las empresas, el impacto humano es evidente. Tras el anuncio original, decenas de pacientes acudieron desesperados al CNIO buscando un tratamiento que no existe para humanos. Los científicos han tenido que aclarar, tardíamente, que no son médicos y que los resultados en roedores están a años de distancia de una aplicación clínica real, dejando una estela de incertidumbre en una de las patologías más agresivas de la oncología actual.