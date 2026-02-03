Cáncer en Ecuador: señales de alerta y cuándo acudir al médico

Referencial.Un profesional de la salud sostiene el lazo rosado, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, en el marco de las campañas de prevención y detección temprana en Ecuador.

En Ecuador, el diagnóstico oportuno de enfermedades oncológicas se presenta como el factor más determinante para la supervivencia. Según la observación clínica de especialistas, la identificación temprana de señales sutiles en el organismo es una herramienta de salud vital, ya que permite intervenir antes de que la enfermedad progrese a estados críticos donde las opciones de tratamiento suelen ser más complejas.

Para la Dra. Rosario Bohórquez, destacada oncóloga clínica con trayectoria en los sectores público y privado de Ecuador, la clave de la supervivencia radica en no subestimar las pequeñas alarmas del organismo. Especialista en el manejo de tumores sólidos, sostiene que, si bien el cáncer suele ser asintomático en sus etapas iniciales, existen indicadores críticos cuya atención inmediata es capaz de transformar radicalmente el pronóstico del paciente.

La prevención frente al silencio del cáncer

La naturaleza de esta patología es engañosa pues, como explica la especialista, el cáncer “no da síntomas hasta cuando ya está instalado”. Debido a este comportamiento, la estrategia más efectiva es la anticipación mediante chequeos clínicos anuales, una práctica que Bohórquez recomienda realizar sin excepción, “aunque estemos sanos”.

Más allá de los exámenes médicos, el control de la enfermedad inicia con el estilo de vida. La doctora señala que la mejor defensa es la prevención primaria, advirtiendo que “evitar la obesidad y la vida sedentaria, eso es prevenir las enfermedades como el cáncer”. Estas acciones son fundamentales para reducir la incidencia de una enfermedad que, en realidad, se manifiesta como un conjunto de diversas afecciones.

Dado que los síntomas no siempre son evidentes, la doctora identifica señales rojas como inflamaciones persistentes o un “dolor constante que no pasa o que cede”, lo cual debe considerarse un aviso urgente. Asimismo, menciona que la “pérdida de peso inexplicable”, la falta de apetito o sentirse súbitamente “cansada, agitada, sin hacer nada” son signos de alarma que no deben ignorarse. Ante cualquiera de estas manifestaciones, la recomendación de la experta es acudir de inmediato al médico clínico para una evaluación profesional.

Mitos y realidades frente al diagnóstico

Uno de los mayores desafíos en la consulta es derribar las falsas creencias que generan temor o retrasan la atención. La Dra. Alexandra Macías, médica general, explica que existe una tendencia a asociar el diagnóstico directamente con la muerte. Sin embargo, aclara que es vital determinar el tipo de cáncer, pues “hay algunos que tienen sobrevida del 97%, del 80%”, aunque otros sean más agresivos".

En cuanto a la sintomatología, Macías menciona que muchas personas asumen erróneamente que cualquier dolor persistente de cabeza o estómago es cáncer de forma automática. Ante esto, sugiere que “hay que tratar de ver cuál es el origen de ese síntoma” y no caer en diagnósticos precipitados sin análisis médico.

Por su parte, la Dra. Bohórquez señala que persisten mitos peligrosos, como el temor a que una biopsia propague la enfermedad o la idea de que el cáncer es siempre una sentencia terminal. Para la oncóloga, “estas ideas solo logran que el paciente pierda tiempo valioso”, enfatizando que el conocimiento científico es la mejor herramienta para enfrentar la enfermedad y buscar el confort necesario tanto para el paciente como para su familia

La Dra. Macías, médico general, enfatiza la importancia de derribar mitos sobre el cáncer y recuerda que muchos tipos tienen altas tasas de sobrevida cuando se detectan a tiempo. Foto: Canva

El impacto vital del diagnóstico oportuno

La diferencia entre un tratamiento con fines curativos y uno paliativo radica en el tiempo que transcurre antes de la primera consulta. Según la experiencia de la Dra. Rosario Bohórquez, actuar a tiempo permite que muchos tipos de cáncer alcancen tasas de curación superiores al 90%, por lo que insiste en que "el chequeo preventivo no es un gasto, es la inversión más grande en nuestra vida". Esta visión refuerza la necesidad de una cultura de prevención que no dependa de la aparición de malestares físicos.

Complementando esta postura, la Dra. Macías enfatiza que la rapidez en la detección es el factor que define las posibilidades de recuperación del paciente. Al respecto, la médica general advierte que "si dejamos que pase mucho tiempo, es mucho menor la tasa de que se pueda recuperar completamente". Ambas especialistas coinciden en que, ante un sistema donde el diagnóstico suele ser tardío, la responsabilidad de acudir a evaluaciones periódicas es la herramienta más potente para asegurar una mejor calidad de vida y resultados clínicos favorables

