Mariano Barbacid elimina cáncer de páncreas en animales y pide inversión para humanos

El oncólogo Mariano Barbacid elimina tumores de páncreas en animales y pide fondos para probar la terapia en humanos

El doctor Mariano Barbacid presenta los resultados de su investigación que eliminó tumores de páncreas en modelos animales.

La lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y con menor tasa de supervivencia, acaba de recibir una noticia alentadora. El doctor Mariano Barbacid, reconocido oncólogo español, y su equipo han logrado que una combinación de tres terapias elimine por completo los tumores en modelos animales, sin efectos secundarios significativos.

El anuncio se realizó durante un evento de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Allí, Barbacid destacó la importancia de este avance: "Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor".

Este descubrimiento no solo abre nuevas posibilidades científicas, sino que también pone sobre la mesa un reto inmediato: trasladar este éxito al cuerpo humano.

Cada vez más cerca de una esperanza contra el cáncer con el equipo de Mariano Barbacid.



Del laboratorio a los pacientes: el siguiente paso

Aunque los resultados en animales son prometedores, los expertos advierten que aún falta un paso crucial: demostrar que la terapia es segura y efectiva en personas. El cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia de apenas un 8 %, lo que hace urgente acelerar la investigación.

La Fundación Cris Contra el Cáncer ha lanzado un llamado a la colaboración ciudadana y empresarial. Para financiar la fase clínica, se necesitan 3,5 millones de euros, y para ello se habilitó un canal de donaciones. Cada aporte acercará la posibilidad de probar esta terapia en pacientes que hoy carecen de opciones efectivas.

El Dr. Mariano Barbacid y su equipo, financiados por CRIS Contra el Cáncer, han logrado curar el cáncer de páncreas en ratones, de forma duradera y sin efectos secundarios.



Pero necesitamos tu ayuda para que esto sea una realidad en pacientes.





Mariano Barbacid pide ayuda: “Nuestro objetivo es llegar a los pacientes”

En un mensaje publicado en la red social X, el oncólogo hizo un llamado directo a la sociedad: "Nuestro objetivo final es poder el cáncer de páncreas en pacientes, y cuanto antes mejor. Por eso necesito tu ayuda".

El contexto no es sencillo: Barbacid ha señalado que los fondos públicos para su investigación han disminuido un 25 %, lo que hace que la financiación privada sea fundamental para continuar.

La triple combinación terapéutica que sorprendió a la ciencia

La estrategia de Barbacid combina tres tratamientos que actúan de manera complementaria. Según el equipo, la combinación permite erradicar el tumor sin generar toxicidad significativa, algo que no se había logrado en estudios previos.

Este enfoque abre nuevas vías para atacar un cáncer que, hasta ahora, ha mostrado una gran resistencia a los tratamientos convencionales.

Por qué cada día cuenta

Cada retraso en la investigación puede significar vidas perdidas. Por eso, los especialistas insisten en que acelerar la fase clínica es clave. La inversión y el apoyo social podrían ser determinantes para transformar un hallazgo experimental en un tratamiento real para quienes padecen esta enfermedad.

