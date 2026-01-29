Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

Grupo trabajando
Una correcta hidratación influye directamente en la concentraciónFREEPIK

Beber poca agua reduce la concentración y afecta el rendimiento en el trabajo

La falta de hidratación no solo provoca cansancio: también influye en la atención, el ánimo y la productividad diaria

El cuerpo humano está compuesto en más de un 60 % por agua y ese equilibrio es clave para que funciones básicas -como regular la temperatura, transportar nutrientes o eliminar toxinas- se mantengan activas. Sin embargo, hidratarse correctamente sigue siendo uno de los hábitos de salud más descuidados, incluso en entornos laborales donde la concentración y el rendimiento mental son fundamentales.

RELACIONADAS

“La falta de hidratación, incluso en niveles leves, puede afectar no solo al rendimiento físico o al aspecto de la piel, sino también a la función cognitiva”, advierte Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Europea. Según el experto, no beber suficiente agua puede traducirse en menor atención, más fatiga y cambios en el estado de ánimo, especialmente durante jornadas largas y exigentes.

TITY DE CUVI EN PUERT (15765805)

Titi de la Misericordia: un corazón que no conoce fronteras

Leer más

El impacto no se limita a tareas intelectuales. “Una hidratación insuficiente hace que actividades cotidianas como caminar, trabajar de pie o subir escaleras se perciban como más exigentes. El cuerpo regula peor la temperatura y el esfuerzo se nota antes”, explica Lucía. Además, cuando hay sudoración, no solo se pierde agua, sino también sales minerales necesarias para el buen funcionamiento muscular y neurológico.

Uno de los problemas es que la deshidratación leve no siempre se manifiesta con una sed intensa. Entre las señales más frecuentes se encuentran la orina oscura y escasa, la boca seca, el dolor de cabeza leve, el cansancio injustificado o una sensación de menor claridad mental. “Son síntomas sutiles que muchas personas no relacionan directamente con la falta de agua”, señala el especialista.

Datos clave sobre hidratación y rendimiento

  • Incluso una pérdida del 1–2 % del agua corporal puede afectar la atención y la memoria a corto plazo.
  • La calefacción, el aire acondicionado y el consumo de alcohol aumentan el riesgo de deshidratación.
  • Frutas y verduras aportan entre un 80 % y un 95 % de agua, complementando la ingesta diaria de líquidos.
  • Mantener la orina de color amarillo claro es un indicador práctico de buena hidratación.

Para prevenir estos efectos, el experto recomienda hábitos sencillos: beber un vaso de agua al levantarse, acompañar las comidas con agua y mantener una botella visible durante la jornada laboral. También aconseja ajustar la ingesta en días de mayor actividad física, caminatas prolongadas o ambientes cerrados con calefacción elevada.

Cuidar la hidratación no es un gesto menor: es una herramienta diaria para proteger la salud, mejorar la concentración y sostener el rendimiento físico y mental.

 ¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Noboa reconoce errores de forma en el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

  2. Accidente en la vía a Daule provoca derrame químico en un canal del km 26

  3. Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian su segundo embarazo en su aniversario de bodas

  4. La aerolínea Air Canadá retomará la conexión con Quito

  5. Hora, fecha y dónde ver EN VIVO sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Daniel Noboa vuelve a Ecuador desde Panamá antes de lo previsto por "una emergencia"

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de enero de 2026

  5. Mario Godoy y Carlos Alarcón le salen muy caro al presidente

Te recomendamos