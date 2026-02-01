Ecuatoriano accede a tratamiento en el exterior tras 10 años de lucha legal

La Corte de Pichincha aceptó una acción de protección y ordenó la derivación internacional del ecuatoriano

Referencial. Larry es un ciudadano ecuatoriano que quedó con discapacidad física y visual tras recibir una descarga eléctrica de alta tensión en 2016.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) informó el sábado 30 de enero del 2026 que Larry, un ciudadano ecuatoriano que quedó con discapacidad física y visual tras recibir una descarga eléctrica de alta tensión en 2016, podrá finalmente acceder a un tratamiento médico en el exterior, luego de una década de lucha legal.

La Defensoría del Pueblo obtuvo un fallo favorable en segunda instancia dentro de una acción de protección presentada para garantizar los derechos del paciente, cuya condición médica requiere una derivación internacional para recibir atención especializada. La sentencia concluyó que el Estado incurrió en omisiones y contradicciones que vulneraron de forma sostenida sus derechos fundamentales.

Entre las graves secuelas que sufrió Larry tras el accidente figuran la pérdida total de la visión, amputaciones en miembros inferiores, lesiones centrofaciales severas, dolor crónico intenso y dificultades respiratorias, condiciones que —según la DPE— han afectado profundamente su salud, dignidad e integridad personal.

Referencial. La institución recordó que, desde 2016, el paciente enfrentó múltiples obstáculos para acceder a una atención oportuna. Flickr

Desde el 2016, el ciudadano recorrió un largo camino

La institución recordó que, desde 2016, el paciente enfrentó múltiples obstáculos para acceder a una atención oportuna, lo que agravó el deterioro de su estado. Aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoció la incapacidad técnica del sistema nacional de salud para atender su caso, la derivación internacional nunca se concretó.

En 2019, el MSP firmó un acta de compromiso para garantizar la atención integral de Larry y gestionar cooperación internacional. Ese mismo año, el Comité Técnico de Gestión de Pacientes con Enfermedades Catastróficas aprobó su traslado, permitiendo que el afectado viaje a la Clínica Mayo de Rochester, en Estados Unidos, donde especialistas confirmaron la viabilidad de tratamientos reconstructivos complejos, incluidas intervenciones faciales y oftalmológicas.

Pese a ello, la DPE señaló que el MSP no ejecutó de forma efectiva las recomendaciones emitidas por el equipo médico estadounidense, incurriendo nuevamente en contradicciones institucionales. Por esta razón, la Defensoría asumió el caso en junio de 2024 e interpuso una acción de protección el 1 de octubre de ese año, recurso que inicialmente fue rechazado.

Tras la apelación, el pasado miércoles la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó la acción de protección, revocó la decisión de primera instancia y determinó que el Estado vulneró los derechos del paciente por sus omisiones. La sentencia ordenó medidas de reparación integral, incluida la ejecución inmediata de la derivación internacional y la supervisión del cumplimiento por parte de la DPE.

“Después de más de diez años de lucha, Larry podrá finalmente acceder a un tratamiento integral en el exterior”, señaló la Defensoría, señalando que la Corte reconoció la perseverancia del ciudadano frente a los múltiples obstáculos encontrados tanto en el sistema de salud como en la búsqueda de justicia.

