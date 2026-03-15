Así es Ana Cristina Barragán, la directora ecuatoriana premiada en Venecia

Ana Cristina Barragán aún recuerda con vívidos detalles el luminoso día de septiembre de 2025 en el que supo que su película, Hiedra, había ganado el galardón a mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Se encontraba en el hotel donde se hospedaba el equipo, y faltaban pocas horas para la ceremonia de premiación que pondría fin a una semana intensa, marcada ya por un hito: el filme se había convertido en el primer largometraje ecuatoriano en ser incluido en la selección oficial del encuentro.

“Llamaron a Joe Houlberg, productor de la película, con quien trabajo desde hace veinte años, para asegurarse de que estuviéramos en la ceremonia, y él me lo contó. Pero yo no lo podía creer. Pensé que estaba bromeando. Me tuvo que convencer y, cuando finalmente le creí, nos pusimos a llorar”, recuerda.

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Para la cineasta quiteña, ese galardón monumental no era solo un logro en su carrera, sino también la culminación de un proceso que había comenzado dos décadas antes, cuando decidió estudiar cine y ahí explorar los temas que en ese momento la incomodaban y movían: la preadolescencia femenina, los lazos familiares y la búsqueda de la aceptación social.

Una búsqueda íntima

No es casual que en sus primeros trabajos aparezca con frecuencia una niña de once años como figura central. Así se dio a conocer con el cortometraje Despierta (2008), que obtuvo los principales premios de su categoría en los festivales Cero Latitud y de los Países Andinos, además del Premio Colibrí al Mejor Cortometraje en Ecuador, luego con Domingo violeta (2010), estrenado en la selección oficial del Festival de Locarno, y Nuca (2015), exhibido en el Festival Internacional de Cine de São Paulo.

Esa primera etapa de su trayectoria se consolidó con su primer largometraje, Alba.

El proyecto nació cuando Barragán aún estudiaba cine. Desarrolló el guion durante tres años, antes de presentarlo como su trabajo de tesis. “Yo tenía la necesidad de hablar de esa ansiedad de la preadolescencia. Era un tema que tenía muy presente, muy atravesado. Quería hablar de esa mezcla entre ternura y dolor, de esa entrada a la adolescencia. Supongo que esa edad para mí fue muy fuerte, entonces tenía esa urgencia de contarla, de entenderla a través de mi propia escritura”, señala.

La directora obtuvo el galardón a mejor guion en el Festival Internacional de cine de Venecia, reconocimiento que describe como una enorme sorpresa. AFP

En 2022, la cineasta volvió a acercarse a ese territorio con La piel pulpo, una historia sobre dos mellizos que crecen en una isla aislada y el viaje de uno de ellos para conocer el mundo exterior y reencontrarse con su padre.

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Abrazar la ternura

El recorrido por la introspección adolescente desembocó en Hiedra, su tercer largometraje, que la directora describe como el cierre no planificado de lo que hoy reconoce como una trilogía.

“Cuando escribo, trato de no repetirme, pero los temas que me importan están muy presentes en todo lo que hago. Me interesa explorar personajes que tienen lazos familiares muy fuertes y ver hasta dónde se pueden tensar esos vínculos. También me interesa trabajar con los silencios, con lo que no se verbaliza, con lo ambiguo, y siento que esas características están muy presentes en todas mis películas”, afirma.

La película sigue la peculiar amistad de Azucena y Julio, un joven que vive en una casa de acogida. Cortesía

La historia sigue a Azucena, una mujer de 31 años que establece una relación particular con Julio, un joven huérfano que está a punto de abandonar el hogar de acogida donde creció al acercarse a su cumpleaños número 18.

Sin embargo, la cineasta también reconoce que en el filme hay cambios significativos con respecto a sus trabajos anteriores. Entre ellos, la decisión de explorar un tema ajeno a su propia biografía, a partir de una investigación que se extendió durante cuatro años, y una mirada que no rehúye la ternura.

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“Siento que en el cine de autor hay temor a lo cursi, pero no hay que confundir la cursilería con la ternura. En el guion original creo que le rehuía un poco, pero en las versiones finales decidí no tenerle miedo a la ternura y abrazarla”, añade.

En el ojo nacional

Tras su paso por festivales internacionales, Hiedra continuará su recorrido fuera del país. La película participará en la nueva edición del Festival de Cine Latinoamericano de París, donde compite por el premio al mejor largometraje. Mientras tanto, el público ecuatoriano ya puede verla en salas de cine a nivel nacional. No obstante, enfrentarse al espectador local es algo que, admite, le genera nervios y emoción a la vez.

“Siento que desde niños nos han acostumbrado a una única posibilidad de cine, que es la de los grandes estudios. Estamos acostumbrados a películas en las que hay estímulos constantes, diálogos todo el tiempo, y en las que todo está explicado. Este es otro tipo de cine, y sí me emociona mucho poder presentarla aquí y ver cómo dialoga con el público, aunque sé que puede no gustarle a todo el mundo”, dice.

Barragán añade que siempre ha tenido en mente continuar narrando historias desde lo local y desde los paisajes ecuatorianos. “Yo soy de aquí y quiero contar nuestras historias. Me interesa que el cine ecuatoriano siga creciendo”.

Por lo pronto, señala, ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto, un nuevo largometraje titulado Amapola.

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