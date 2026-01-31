Virus Nipah: qué es, cómo se contagia y dónde se registran más casos

El virus Nipah, altamente letal y poco común, preocupa en Asia. Conoce qué es, cómo se contagia y dónde ocurren más casos

El virus Nipah es zoonótico y puede transmitirse de animales a humanos.

No es un virus que escuches todos los días, pero el Nipah ha encendido las alarmas en países como India y Bangladesh. Su nombre proviene de una aldea en Malasia, donde se detectó el primer caso conocido. Pese a que pertenece a la misma familia que el sarampión, no se contagia tan rápido. Sin embargo, es mucho más letal: más de la mitad de las personas infectadas mueren.

Su capacidad de causar epidemias y la falta de vacuna lo convierten en una amenaza silenciosa pero real.

Te invitamos a leer | Estados Unidos emite alerta a aeropuertos por el virus Nipah

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

El Nipah es un virus zoonótico: salta de animales a humanos. El contacto directo con murciélagos o cerdos infectados es la forma más común de contagio. También se puede adquirir al consumir frutas o jugos contaminados con saliva o excrementos de murciélagos.

La transmisión de persona a persona es posible, pero requiere contacto muy cercano con alguien infectado. Por eso, cada brote es cuidadosamente vigilado por las autoridades sanitarias.

Síntomas: de fiebre leve a complicaciones graves

La infección por Nipah puede ser silenciosa al inicio. Según la OMS, los síntomas aparecen entre cuatro y catorce días después del contagio. Comienzan como un resfriado fuerte: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y vómitos.

En dos tercios de los casos, la enfermedad avanza rápido y puede causar coma en menos de una semana. Algunos pacientes también presentan tos o dificultad respiratoria. El virus afecta el cerebro, y en los casos más graves, funciones vitales como la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden verse comprometidas.

Síntomas del virus Nipah incluyen fiebre, vómitos y alteraciones neurológicas. CANVA

Diagnóstico y tratamiento: atención de apoyo

No existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el Nipah. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que detectan proteínas del virus. La atención médica se centra en cuidados de soporte, como asistencia respiratoria si los síntomas neurológicos son graves.

La prevención sigue siendo la estrategia más efectiva: evitar contacto con animales infectados y seguir protocolos de bioseguridad al atender pacientes.

Brotes: dónde y cuándo ocurren

Los brotes de Nipah ocurren casi todos los años en partes de Asia: Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur. Bangladesh concentra la mayor cantidad de casos debido a la presencia de murciélagos frugívoros, los principales portadores del virus.

Se propaga con mayor frecuencia entre diciembre y mayo, durante la temporada de reproducción de murciélagos y la recolección de savia de palmera datilera. Fuera de Asia, el virus se ha detectado en murciélagos de China, Camboya, Tailandia, Madagascar y Ghana. Nunca se han registrado casos en Estados Unidos.

Prevención del virus Nipah incluye higiene, evitar contacto con animales infectados y consumo seguro de frutas. CANVA

¿Qué tan común es?

El virus Nipah es poco frecuente. Hasta 2024, se habían reportado alrededor de 754 casos en el mundo. Aunque el número es reducido, la combinación de alta mortalidad, posibilidad de transmisión entre personas y falta de tratamiento lo convierte en un riesgo importante para la salud pública.

RELACIONADAS Descubren un nanocuerpo capaz de neutralizar los virus mortales de Hendra y Nipah

Prevención: la clave está en la conciencia

La mejor estrategia sigue siendo evitar el contagio:

No acercarse a murciélagos ni cerdos infectados.

Evitar frutas o jugos crudos que puedan estar contaminados.

Seguir estrictamente protocolos de bioseguridad en hospitales y laboratorios.

El Nipah es raro, pero recuerda que los virus zoonóticos pueden surgir silenciosamente y generar brotes significativos si no se toman medidas a tiempo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!