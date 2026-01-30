Estados Unidos emite alerta a aeropuertos por el virus Nipah
EE. UU. activa alertas en aeropuertos por virus Nipah: refuerzan vigilancia tras brotes en Asia
Las autoridades sanitarias y de transporte de Estados Unidos han activado alertas preventivas en los principales aeropuertos internacionales del país. Esta decisión responde al reciente brote del virus Nipah detectado en la India y a la intensificación de controles fronterizos en diversos países asiáticos.
La medida busca fortalecer los mecanismos de respuesta rápida frente a enfermedades emergentes. Aunque no se han reportado casos confirmados en suelo estadounidense, el gobierno ha emitido guías de viaje y protocolos de aislamiento. Tanto viajeros como personal aeroportuario han sido instruidos para identificar síntomas clave y actuar bajo estrictos esquemas de reporte ante cualquier sospecha.
Un patógeno de alta letalidad y origen zoonótico
El virus Nipah es una amenaza biológica con una tasa de mortalidad de entre el 40 % y el 75 %. Su transmisión ocurre principalmente por el contacto con murciélagos frugívoros, cerdos infectados o mediante el contacto estrecho entre personas. Ante este escenario, las agencias de salud han sugerido las siguientes acciones:
- Vigilancia exhaustiva: Monitoreo de pasajeros procedentes de zonas de riesgo con síntomas febriles o respiratorios.
- Higiene estricta: Difusión de campañas sobre prácticas de salud pública para viajeros internacionales.
Prioridad sanitaria global según la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene al Nipah en su lista de patógenos prioritarios, al mismo nivel de peligrosidad que el Ébola o el Zika. La preocupación radica en su alta letalidad y en la inexistencia de vacunas preventivas.
A pesar de que las autoridades estadounidenses consideran que el riesgo de propagación masiva en el país es bajo, subrayan que la coordinación logística entre aeropuertos y organismos de salud es la única vía para mitigar posibles casos importados.
