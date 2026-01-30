Estados Unidos emite alerta a aeropuertos por el virus Nipah

Funcionarios de salud en Tailandia controlan la temperatura de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Suvarnabhumi, Bangkok.

Las autoridades sanitarias y de transporte de Estados Unidos han activado alertas preventivas en los principales aeropuertos internacionales del país. Esta decisión responde al reciente brote del virus Nipah detectado en la India y a la intensificación de controles fronterizos en diversos países asiáticos.

La medida busca fortalecer los mecanismos de respuesta rápida frente a enfermedades emergentes. Aunque no se han reportado casos confirmados en suelo estadounidense, el gobierno ha emitido guías de viaje y protocolos de aislamiento. Tanto viajeros como personal aeroportuario han sido instruidos para identificar síntomas clave y actuar bajo estrictos esquemas de reporte ante cualquier sospecha.

Un patógeno de alta letalidad y origen zoonótico

El virus Nipah es una amenaza biológica con una tasa de mortalidad de entre el 40 % y el 75 %. Su transmisión ocurre principalmente por el contacto con murciélagos frugívoros, cerdos infectados o mediante el contacto estrecho entre personas. Ante este escenario, las agencias de salud han sugerido las siguientes acciones:

Vigilancia exhaustiva: Monitoreo de pasajeros procedentes de zonas de riesgo con síntomas febriles o respiratorios.

Higiene estricta: Difusión de campañas sobre prácticas de salud pública para viajeros internacionales.

Prioridad sanitaria global según la OMS

Moderna ahora va en busca de las vacunas contra la gripe, el VIH y el virus Nipah Leer más

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene al Nipah en su lista de patógenos prioritarios, al mismo nivel de peligrosidad que el Ébola o el Zika. La preocupación radica en su alta letalidad y en la inexistencia de vacunas preventivas.

A pesar de que las autoridades estadounidenses consideran que el riesgo de propagación masiva en el país es bajo, subrayan que la coordinación logística entre aeropuertos y organismos de salud es la única vía para mitigar posibles casos importados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!