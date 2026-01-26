El virus Nipah pone en alerta a la India y al mundo: se disparan casos

Dos enfermeras de un hospital privado cerca de Calcuta fueron ingresadas en cuidados intensivos tras presentar síntomas graves de una infección respiratoria. Una de ellas permanece en coma.

Las autoridades sanitarias de la India trabajan a contrarreloj para contener un nuevo brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental. Tras confirmarse cinco casos positivos y el aislamiento preventivo de casi un centenar de personas, la alarma regional se ha reactivado. Este patógeno es uno de los más letales conocidos por la ciencia, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 75% y para el cual, hasta la fecha, no existe vacuna ni tratamiento específico.

Riesgo intrahospitalario: el peligro de la propagación silenciosa

La gravedad de este brote se ha hecho evidente en el entorno sanitario de las afueras de Calcuta. Dos enfermeras de un hospital privado se encuentran en estado crítico tras presentar fiebre alta y un rápido deterioro respiratorio. Ambas compartieron turno a finales de diciembre y, según las investigaciones, habrían contraído el virus mientras atendían a un paciente con un cuadro clínico severo que falleció antes de ser diagnosticado. Actualmente, las trabajadoras permanecen en cuidados intensivos y una de ellas se encuentra en coma, un hecho que subraya la peligrosa capacidad del Nipah para circular de forma inadvertida en entornos clínicos.

Vigilancia epidemiológica y controles fronterizos en Asia

Dada la letalidad del patógeno, la respuesta internacional no se ha hecho esperar. Tailandia ha iniciado controles sanitarios a viajeros procedentes de India, mientras que Nepal ha elevado su alerta nacional. "Se estima que el virus Nipah es alrededor de 40 veces menos transmisible que el Covid-19, pero es más virulento, lo que impulsa a Tailandia a mantener una mayor vigilancia", señaló el doctor Sophon Iamsirithavorn, subsecretario de Salud Pública tailandés. En la misma línea, Corea del Sur ha clasificado la infección como enfermedad de "primer nivel" y China exige cuarentenas rigurosas en sus fronteras.

El riesgo de transmisión humana y el historial en India

El Nipah representa una amenaza difícil de contener debido a su capacidad de transmitirse entre personas a través de saliva y secreciones respiratorias. En un país de 1.400 millones de habitantes, esta vía de contagio es crítica. India ya ha enfrentado crisis previas, como el brote de 2018 en Kerala que dejó 17 muertos, o el episodio de septiembre de 2023, donde el cierre de escuelas y la movilización del ejército fueron necesarios para frenar la expansión del virus tras dos fallecimientos.

Un patógeno zoonótico con origen en la fauna silvestre

Toda esta cadena de contagios humanos tiene su raíz en un ciclo biológico que la ciencia aún intenta controlar. Identificado por primera vez en 1998, el Nipah es un patógeno zoonótico cuyo reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus. El salto a nuestra especie ocurre de forma incidental por el contacto con fluidos de animales infectados, como los cerdos, que actúan como huéspedes intermedios. Comprender este origen en la fauna silvestre es hoy la prioridad de los expertos para anticipar nuevos brotes y evitar que el contacto con la naturaleza se convierta en una emergencia global.

