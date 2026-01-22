El sur de Italia, bajo el agua: borrasca Harry causa estragos millonarios en Sicilia

Inundaciones históricas en Sicilia, Cerdeña y Calabria. Aunque no hay víctimas, cientos de familias fueron evacuadas

Áreas afectadas por el temporal en la primera línea de costa en Aci Trezza, Sicilia, Italia.

La borrasca Harry ha causado graves inundaciones en el sur de Italia, en un fuerte temporal que solo en Sicilia ha provocado estragos y daños estimados inicialmente en más de 500 millones de euros, según informan este jueves, 22 de enero de 2026, autoridades locales.

El temporal, caracterizado por lluvias torrenciales y vientos de más de 120 kilómetros por hora, ha provocado inundaciones, evacuaciones de cientos de familias y la suspensión de actividades escolares, aunque no se han registrado víctimas mortales.

"Ha habido tanta previsión como prevención, porque se trató de un fenómeno muy relevante, con un gran impacto en los territorios, que había sido previsto por los sistemas de alerta meteorológica, los cuales (…) permitieron prepararse", afirmó el jefe del Departamento de Protección Civil Nacional, Fabio Ciciliano, en declaraciones recogidas por medios locales.

El ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini, anunció el miércoles que ha solicitado la declaración del estado de emergencia para las tres regiones más afectadas por el mal tiempo, Sicilia, Cerdeña y Calabria.

Sicilia es una de las regiones más castigadas, con daños materiales estimados en hasta 500 millones de euros, según las autoridades, y con numerosas carreteras destrozadas y graves afectaciones en la red ferroviaria.

Servicios públicos colapsados

En particular, el este de la isla y ciudades como Catania y Siracusa han sufrido la invasión del mar en zonas costeras, lo que ha causado importantes daños en infraestructuras y ha obligado a evacuar a decenas de personas de viviendas situadas a nivel del mar.

Además de las interrupciones en los servicios educativos y de transporte, algunas localidades han informado de impactos en servicios públicos y en la logística, mientras continúan los operativos para restablecer la normalidad en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

En la isla de Cerdeña, la Protección Civil ha registrado acumulaciones de lluvia históricas que han provocado el desbordamiento de torrentes en la provincia de Cagliari.

Mientras que en la región sureña de Calabria se registraron más de 570 mm de lluvia en poco más de 48 horas, un volumen de precipitaciones que Protección Civil calificó como un "evento centenario".

Como medida de seguridad, numerosos municipios han cerrado espacios públicos, mientras los gobiernos locales han reforzado las restricciones ante el riesgo persistente.

Aunque se prevé una ligera mejoría en la jornada de este jueves, las autoridades meteorológicas italianas han instado a la población a mantenerse informada sobre las previsiones actualizadas y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para reducir los riesgos asociados al temporal.

Además, se prevén precipitaciones durante el fin de semana en Italia.

