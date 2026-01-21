De Harry a Ingrid: La escalada de fenómenos extremos en el sur de Europa

Decenas de familias evacuadas, pueblos incomunicados y daños en infraestructuras marcan el paso de la borrasca Harry

Oleaje en la costa cerca de la localidad menorquina de S'Algar, España, este martes 20 de enero de 2026.

Evacuaciones y cierre de colegios en Italia y alerta roja por nevadas en Grecia son algunos efectos ocasionados por la borrasca Harry en el sur de Europa, que se despide mientras Portugal afronta ya la llegada de Ingrid, un nuevo temporal que entra por el Atlántico.

El recrudecimiento del temporal generado por la borrasca mediterránea provocó este miércoles, 21 de enero de 2026, en Italia la evacuación de decenas de familias y el cierre de colegios en varias provincias del sur del país, que mantiene en alerta roja zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.

Los avisos de máximo nivel permanecen activos en varios lugares de estas tres regiones, donde las lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora han dejado inundaciones y dañado las infraestructuras.

La isla de Sicilia es una de las regiones más golpeadas por el temporal, con más de 200 personas evacuadas y daños en la red ferroviaria.

En la región de Calabria, la situación es particularmente crítica en Catanzaro, donde el barrio costero de Lido ha quedado anegado por agua y arena, mientras que en las Islas Eolias, el archipiélago continúa incomunicado por cuarto día consecutivo debido al mal tiempo y el mar.

Por otro lado, en Cerdeña, pese a que la borrasca ha comenzado a remitir, se mantiene una vigilancia estrecha sobre presas y ríos para prevenir desbordamientos, especialmente en las inmediaciones de Cagliari, donde un centenar de personas permanecen evacuadas de forma preventiva.

Alerta roja en Grecia

Las lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados han provocado en Grecia que las autoridades hayan decretado la alerta roja en amplias zonas del país, y se ha pedido a la ciudadanía que limite al máximo los desplazamientos.

Protección Civil envió avisos de emergencia a los residentes de la región capitalina de Ática (centro), la isla de Eubea, la región de Beocia (centro) y el Peloponeso (sur) instándoles a "reducir sus desplazamientos" a los mínimos posibles.

En la capital griega no ha parado de llover desde primera hora, precipitaciones que se ven acompañadas por fuertes vientos, por lo que todos los barcos han permanecido amarrados en los tres puertos de la capital, incluido El Pireo.

Además, en la península del Peloponeso se cancelaron varias conexiones de tren, mientras que en Ática, el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte han activado la alerta roja.

En Grecia central las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados.

Portugal afronta un nuevo temporal

Por su parte, Portugal vive una jornada de lluvias, especialmente intensas en la costa norte, y nieve en los puntos más elevados como preludio de la borrasca Ingrid a partir de mañana, que puede ocasionar olas de hasta 15 metros de altura.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene en nivel amarillo los distritos lusos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Setúbal y Viana do Castelo por el fuerte oleaje, que deberá pasar al nivel naranja en las próximas horas.

En paralelo, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo y Vila Real están en aviso amarillo por la caída de nieve.

El paso de la depresión Ingrid se espera para la tarde del jueves y dejará lluvia intensa, granizo y tormentas eléctricas al tiempo que se prevé nieve por encima de los 800 metros, una cota que podría bajar a los 600 metros entre el viernes y el sábado.

Harry empieza a remitir en España

En España catorce regiones están en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo. Entre ellas, Galicia (norte del país) se encuentra en nivel rojo con peligro extraordinario por mala mar, con olas de hasta 9 metros.

Asturias, Cantabria -en el tercio norte peninsular- y las islas Baleares están en nivel naranja (riesgo importante) por temporal marítimo.

España se prepara para la llegada de un temporal atlántico y nevadas que durarán hasta el próximo domingo a causa de la borrasca de gran impacto Ingrid.

