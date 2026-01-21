Donald Trump en Davos: su intervención y que se espera en el Foro Económico Mundial

El presidente estadounidense participó en el Foro Económico Mundial con un mensaje que refuerza su agenda nacionalista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este miércoles su discurso en el Foro de Davos criticando "la dirección" que ha tomado Europa.

La edición 2026 del Foro Económico Mundial en Davos comenzó bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, pero la atmósfera ha sido todo menos conciliadora. Con más de 3.000 líderes políticos, empresariales y sociales reunidos, el foco se ha centrado en la figura de Donald Trump, quien domina la agenda incluso antes de su intervención oficial.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, las amenazas arancelarias y las disputas sobre migración y energía han convertido esta edición en una de las más polarizadas de los últimos años. La presencia de Trump, en medio de su segundo mandato, ha reconfigurado las prioridades del foro, desplazando temas como el cambio climático y la cooperación multilateral.

Primer discurso de Trump: crecimiento, petróleo y advertencias

Durante su primera intervención, Trump prometió un crecimiento económico sin precedentes para Estados Unidos, asegurando que el país será el “motor económico del planeta”. En un giro inesperado, mencionó a Venezuela como ejemplo de recuperación, afirmando que “va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”, en referencia al acuerdo petrolero que su administración negoció recientemente.

El mandatario también criticó las políticas de energía verde impulsadas por Europa, calificándolas de “inviables” y “desconectadas de la realidad productiva”. En cuanto a migración, reiteró su postura de endurecimiento fronterizo y acusó a varios países europeos de “perder el control de sus ciudades”.

Se espera que las próximas intervenciones se enfoquen principalmente en temas económicos internos, como el costo de vida y el acceso a la vivienda. Esta decisión responde a las críticas de parte de su base electoral, que lo acusa de haber priorizado durante su primer año de mandato asuntos internacionales, como los conflictos en Gaza y Ucrania, dejando de lado las preocupaciones domésticas.

La intervención en Groenlandia

Uno de los temas que inevitablemente marcará su participación será su reciente declaración sobre la intención de anexar Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca. La propuesta ha generado inquietud en el seno de la Unión Europea y la OTAN, organizaciones de las que Dinamarca forma parte.

Antes de viajar a Davos, Trump reiteró su interés en adquirir la isla y, al ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para concretar esa anexión, respondió con un enigmático “ya lo verán”.

El mandatario también minimizó las posibles represalias por parte de Europa, pese a que varios líderes comunitarios han manifestado su rechazo frontal a la propuesta. Algunos han sugerido incluso la suspensión del acuerdo comercial firmado con Washington el pasado verano, o la activación del mecanismo anticoerción de los Veintisiete, conocido como la “bazuca comercial”, como respuesta a lo que consideran una amenaza directa a la soberanía europea.

