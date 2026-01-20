Presidenta de la Comisión Europea le habla a Trump: “Nuestra respuesta será firme”

Europa promete respuesta unida ante aranceles y reclamos de EE. UU. sobre el Ártico

La presidenta de la Comisión Europea se pronuncia con firmeza ante declaraciones del presidente Donald Trump.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este martes 20 de enero de 2026, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que la Unión Europea dará una respuesta “firme, unida y proporcional” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus recientes amenazas sobre Groenlandia y la posible imposición de aranceles comerciales a países europeos.

Von der Leyen subrayó que Washington sigue siendo un socio estratégico clave para Europa y advirtió que un enfrentamiento comercial solo beneficiaría a terceros actores.

“Consideramos al pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo. Entrar en una espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos decididos a mantener al margen del panorama estratégico. Por eso, nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, declaró la líder europea ante los asistentes.

La presidenta también cuestionó los aranceles del 10 % que la administración de Trump ha planteado imponer a los países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia. Calificó esta medida como “un error”, especialmente cuando se trata de socios históricos.

“La Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo”, enfatizó.

Seguridad en el Ártico y respaldo a Groenlandia

En su discurso, Von der Leyen aseguró que la UE está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en asuntos relacionados con la seguridad del Ártico, una región que ha cobrado creciente relevancia estratégica por la presencia de otras potencias mundiales.

En este contexto, adelantó que la Comisión Europea prepara un paquete de medidas destinadas a reforzar la estabilidad y la defensa en esa zona. El eje central de dicho plan será la “plena solidaridad con Groenlandia y con el Reino de Dinamarca”.

“La soberanía y la integridad territorial de Groenlandia y Dinamarca no son negociables”, recalcó la presidenta, dejando clara la postura del bloque comunitario frente a cualquier intento de presión externa.

Además, anunció un incremento significativo de la inversión europea en la región ártica, con el objetivo de fortalecer la economía local, mejorar la infraestructura y ampliar la cooperación con las autoridades groenlandesas y danesas.

Von der Leyen también afirmó que la Unión Europea buscará coordinar esfuerzos con Estados Unidos y otros aliados para consolidar un esquema de seguridad más amplio en el Ártico, al que calificó como un espacio de “interés común”.

“La seguridad del Ártico solo puede alcanzarse de manera conjunta”, señaló, insistiendo en la necesidad de una estrategia multilateral.

El origen de la polémica con Trump

La controversia se intensificó luego de que Donald Trump declarara el lunes 19 de enero de 2026 que no creía que los líderes europeos fueran a oponerse con firmeza a su intención de adquirir Groenlandia.

“Tenemos que conseguirlo”, dijo el mandatario estadounidense ante periodistas, al referirse a la isla, actualmente territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Trump reveló además que había mantenido una conversación telefónica “muy positiva” sobre este tema con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y adelantó que aprovecharía su presencia en Davos para sostener reuniones con distintos actores involucrados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una de sus últimas apariciones públicas EFE

Desde la Casa Blanca se ha argumentado que el interés por Groenlandia responde a preocupaciones de seguridad nacional, ante posibles amenazas provenientes de Rusia y China. Sin embargo, expertos citados en el propio foro de Davos consideran que la presencia china en la zona es limitada y que el verdadero atractivo de la isla radica en sus vastos recursos naturales, especialmente en minerales estratégicos y tierras raras.

Estas declaraciones han generado inquietud en Europa y reavivado el debate sobre el futuro geopolítico del Ártico, una región cada vez más disputada por su valor económico y militar.

