Trump amenaza con aranceles a Europa por disputa en Groenlandia

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Europa escala rápidamente. El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles comerciales a los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, territorio que Washington aspira a comprar por razones de "seguridad nacional". Dinamarca calificó la postura estadounidense de "paradójica" y busca una respuesta coordinada con la Unión Europea (UE) y la OTAN.

¿Por qué Trump quiere imponer aranceles a sus aliados?

El conflicto surge tras la negativa de Dinamarca a ceder la soberanía de Groenlandia. Según el anuncio de la Casa Blanca, Estados Unidos aplicará aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero a los productos de ocho países europeos. La medida es una presión directa para lograr un acuerdo de "compra total" de la isla ártica.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión como una "estrategia necesaria". Si no hay acuerdo, la advertencia es clara: los aranceles subirán al 25 % en junio, lo que podría desatar una guerra comercial en el Atlántico Norte.

La respuesta desde Copenhague ha sido contundente. El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, calificó de "problemáticas" y "graves" las amenazas, señalando que resulta perturbador que un aliado cuestione acciones de seguridad en una zona donde existía un vacío defensivo.

"Están en juego el orden internacional y el futuro de la OTAN", advirtió el canciller, quien insistió en que el foco real de la amenaza debería ser Rusia y no las disputas internas entre aliados. Por su parte, la primera ministra Mette Frederiksen ya inició conversaciones con líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido para unificar una postura europea.

Mientras el vicepresidente estadounidense, JD Vance, mantuvo reuniones con autoridades danesas, la postura en la isla es de resistencia. Múte B. Egede, vicepresidente de Groenlandia, denunció las presiones como un "ataque a la legalidad internacional".

Daneses marchan contra una posible intervención estadounidense. Julio Cesar Rivas/ EFE

Noruega y otros ocho países de la alianza atlántica han expresado su "plena solidaridad" con Dinamarca, asegurando que el despliegue militar actual no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, sino un refuerzo de la soberanía occidental en el Ártico.

