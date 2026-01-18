Expreso
maria belen loor d
Muerte de María Belén Loor se dio a conocer este domingo 18.Captura

Fallece María Belén Loor: Gobierno y figuras públicas expresan condolencias

Tras su fallecimiento, colegas, medios e instituciones expresan su pesar y recuerdan su legado en el periodismo ecuatoriano

La partida de María Belén Loor Dávalos, destacada periodista ecuatoriana y exdirectora regional de noticias de TC Televisión, ha generado un aluvión de reacciones y homenajes en redes sociales y medios de comunicación.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia expresó su pesar a través de su cuenta de X: "Ante el sensible fallecimiento de María Belén Loor Dávalos, expresamos nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos".

Por su parte, TC Televisión, medio en el que trabajó durante más de dos décadas, recordó su trayectoria y su liderazgo en el departamento de noticias. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus allegados. Paz en su tumba", indicaron en su publicación.

María Belén Loor: colegas y amigos 

Entre los mensajes más sentidos, Caridad Dávalos, presentadora de noticias, escribió en Instagram:

"Te me fuiste…, y el vacío es gigantesco. Los que tuvimos la fortuna de conocerte llevaremos tu memoria intacta, con el gran legado que dejas en la historia del periodismo nacional".

RELACIONADAS

Otros colegas destacaron su compromiso con la información veraz, su capacidad de liderazgo y su influencia en la formación de nuevas generaciones de periodistas.

En 2024, Loor Dávalos recibió el premio Eloy Alfaro por la Unión Nacional de Periodistas, un reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al periodismo ecuatoriano.  

El comunicador Diego Arcos también se pronunció. "María Belén Loor, una mujer que dejó todo por el periodismo y los suyos. Su legado queda firme, su memoria eterna y su cariño inolvidable", escribió en X.

