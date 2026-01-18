Fallece María Belén Loor: Gobierno y figuras públicas expresan condolencias

Tras su fallecimiento, colegas, medios e instituciones expresan su pesar y recuerdan su legado en el periodismo ecuatoriano

La partida de María Belén Loor Dávalos, destacada periodista ecuatoriana y exdirectora regional de noticias de TC Televisión, ha generado un aluvión de reacciones y homenajes en redes sociales y medios de comunicación.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia expresó su pesar a través de su cuenta de X: "Ante el sensible fallecimiento de María Belén Loor Dávalos, expresamos nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos".

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia expresa sus condolencias ante el sensible fallecimiento de la Sra. María Belén Loor Dávalos. pic.twitter.com/UmeFAypX2R — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) January 18, 2026

Por su parte, TC Televisión, medio en el que trabajó durante más de dos décadas, recordó su trayectoria y su liderazgo en el departamento de noticias. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus allegados. Paz en su tumba", indicaron en su publicación.

María Belén Loor: colegas y amigos

Entre los mensajes más sentidos, Caridad Dávalos, presentadora de noticias, escribió en Instagram:

"Te me fuiste…, y el vacío es gigantesco. Los que tuvimos la fortuna de conocerte llevaremos tu memoria intacta, con el gran legado que dejas en la historia del periodismo nacional".

Otros colegas destacaron su compromiso con la información veraz, su capacidad de liderazgo y su influencia en la formación de nuevas generaciones de periodistas.

En 2024, Loor Dávalos recibió el premio Eloy Alfaro por la Unión Nacional de Periodistas, un reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al periodismo ecuatoriano.

El comunicador Diego Arcos también se pronunció. "María Belén Loor, una mujer que dejó todo por el periodismo y los suyos. Su legado queda firme, su memoria eterna y su cariño inolvidable", escribió en X.

Mi pesar por el fallecimiento de la periodista y amiga María Belén Loor. Fue compañera y amiga desde 1990 en donde nos encontramos en @tctelevision. Años después fue Directora Regional en Quito. Tenía una voz imponente, estupenda periodista y magnífica persona. QEPD María Belén. pic.twitter.com/s4XGBVh85z — Alfonso Xavier Harb Viteri (@pochoharbEC) January 18, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!