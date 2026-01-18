Fallece María Belén Loor, reconocida periodista ecuatoriana

La comunicadora tuvo más de 30 años de trayectoria y fue directora regional de TC Televisión durante más de dos décadas

La mañana de este domingo 18 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de María Belén Loor Dávalos (1964-2026), reconocida periodista ecuatoriana que dedicó más de 30 años de su vida al ejercicio periodístico, principalmente en TC Televisión, donde se desempeñó como directora regional.

La noticia fue dada a conocer a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que su familia expresó su pesar por la pérdida.

RELACIONADAS Álvarez rompe contrato con seguridad de la Terminal tras agresiones a periodistas

“Con profundo dolor su esposo Ramiro Guayasamín, su hijo, sus hermanas, su cuñado y toda su familia, invitan a la velación y santa misa”, se lee en el mensaje difundido durante la mañana de este domingo.

Una carrera de más de tres décadas en el periodismo

María Belén Loor fue una figura del periodismo local. Estuvo al frente de la dirección regional de El Noticiero de TC Televisión.

Fallece la periodista María Belén Loor. Captura de pantalla

En junio de 2025, la periodista compartió en su cuenta de Instagram un momento especial de su vida profesional: la entrega de una medalla en reconocimiento a su trayectoria, otorgada por el equipo de trabajo que la acompañó durante años.

“Esta medalla me la colocó en mi pecho mi equipo, el equipo de mis amores, al que llevaré en mi corazón por el resto de mi existencia”, escribió en aquella ocasión, destacando el vínculo humano y profesional construido a lo largo de su carrera.

Su salida de TC Televisión

Ese mismo mes, la presentadora Caridad Dávalos publicó un mensaje en redes sociales en el que confirmó que María Belén Loor se retiraba de TC Televisión tras una extensa carrera ininterrumpida.

“Después de 34 años de una destacada e intachable carrera periodística ininterrumpida en TC Televisión, más de dos décadas como directora regional, María Belén Loor da un paso al costado para continuar su camino en otras facetas que demandan su tiempo y atención”, señaló.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, colegas, excompañeros y televidentes comenzaron a expresar mensajes de condolencias en redes sociales.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.