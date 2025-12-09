Álvarez rompe contrato con seguridad de la Terminal tras agresiones a periodistas

El alcalde Aquiles Álvarez anunció la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad de la Terminal

La madrugada de este martes 9 de diciembre, equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión fueron golpeados con toletes por guardias privados del terminal mientras grababan desde los exteriores, tras el reporte de un incendio en el área de comidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando cerca de 15 uniformados se acercaron a los comunicadores y camarógrafos, los siguieron y amedrentaron, para luego exigirles que entreguen los videos registrados. En total, dos colaboradores resultaron con heridas graves en la cabeza y otros periodistas sufrieron golpes y contusiones.

Las víctimas denunciaron que los agentes intentaban impedir la cobertura y actuaron sin protocolos de seguridad ni respeto a la labor informativa. Según reportes, los periodistas se encontraban en la vereda cuando los guardias se acercaron y actuaron con violencia.

Ruptura del contrato por agresiones

El alcalde Aquiles Álvarez informó este martes a las 06:51 la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad del Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, luego de los hechos de violencia contra periodistas que cubrían un incendio en el patio de comidas del lugar.

En un mensaje difundido en la red social X, el alcalde expresó su rechazo a la actuación de los guardias: “Al señor gerente del terminal: terminación unilateral del contrato a la empresa de seguridad por actuar de esa manera. Estas empresas son las que por catálogo electrónico les adjudica el Sercop estos contratos importantes, donde debería manejarse de la mejor manera y actúan como neandertales. Sin protocolos, sin cerebro. Mil disculpas a la prensa, la verdad que, qué amargura. Hay mucho pendejo en el mundo.”

