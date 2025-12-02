Dos detenidos por llevar aves en peligro de extinción en una mochila en Guayaquil

La UPMA rescató dos loros caretirrojos cerca del Terminal Terrestre. Los sospechosos iban en moto

Policía rescató a los especímenes que iban a ser traficados.

Dos ciudadanos fueron aprehendidos este martes 2 de diciembre cerca del Terminal Terrestre de Guayaquil por el presunto delito de tráfico de vida silvestre. Agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) descubrieron que los sujetos transportaban dos loros caretirrojos ocultos dentro de una mochila, especies que se encuentran protegidas por estar en peligro de extinción.

Momento en el que la Policía intercepta a los sospechosos. CORTESÍA

Los especímenes serán evaluados para determinar su proceso de rehabilitación CORTESÍA

¿Cómo detectaron el tráfico de las aves?

El operativo se dio durante un patrullaje de rutina en el sector de la terminal de buses, una zona de alto tránsito en el norte de la urbe. Según detalló el sargento Fran Huilca a EXPRESO, los agentes identificaron a dos individuos a bordo de una motocicleta que mostraban una "actitud inusual".

Al proceder con el registro de sus pertenencias, los uniformados encontraron los dos especímenes vivos dentro de una mochila que cargaban los sospechosos.

Las aves recuperadas fueron identificadas como loros caretirrojos, una especie cuya comercialización y tenencia está estrictamente regulada.

Estas aves constan en el Apéndice II de la convención CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Están catalogadas como especies en peligro de extinción y figuran en las listas nacionales de protección del Ecuador.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo legal y ambiental correspondiente:

Detenidos: Los dos ciudadanos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las investigaciones pertinentes por delitos contra la flora y fauna silvestre.

Evidencia: Se ingresaron como indicios la motocicleta y dos terminales móviles.

Animales: Funcionarios del Ministerio del Ambiente trasladaron a las aves a un centro de rescate temporal. Allí cumplirán un periodo de cuarentena antes de ser reintroducidas a su hábitat natural.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona los delitos contra la flora y fauna silvestres. La extracción y transporte de especies protegidas no solo conlleva penas privativas de libertad, sino que afecta gravemente el equilibrio de los ecosistemas locales.

