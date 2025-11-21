Policía salva a un halcón peregrino en La Florida: estaba herido

El espécimen fue trasladado a un centro autorizado para su recuperación. Se reportó al norte de Guayaquil

Un halcón peregrino, considerado un "formidable depredador", fue rescatado por la Policía Nacional en el sector de La Florida, al norte de Guayaquil. El ave presentaba una lesión que le impedía movilizarse y fue puesta a buen recaudo tras un operativo realizado este jueves 20 de noviembre.

¿Qué le pasó al halcón peregrino?

Según el reporte de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), la alerta ingresó a través del sistema ECU-911. Moradores de la zona avistaron al espécimen silvestre en condiciones vulnerables y solicitaron asistencia inmediata.

Al llegar al sitio, los agentes constataron que se trataba de un halcón peregrino (Falco peregrinus). Fran Huilca, vocero de la unidad, detalló que el animal "se encuentra lastimado de un ala", lo que le impedía volar y cazar, dejándolo expuesto a peligros en la zona urbana.

La Policía activó de inmediato los "procedimientos de manipulación y contención" para asegurar al ave sin causarle mayor estrés ni agravar su herida.

Tras el aseguramiento, el halcón fue trasladado a un centro de rescate de vida silvestre autorizado por el Ministerio del Ambiente.

El objetivo es que reciba tratamiento veterinario especializado.

Según el protocolo de la UPMA, se esperará a su total recuperación para, posteriormente, "reintroducirlo a su hábitat natural", donde cumple un rol vital en el control de otras especies.

El avistamiento de aves rapaces en Guayaquil es posible debido a la biodiversidad de la zona.

Si encuentras uno herido, sigue estos pasos:

Llama al ECU-911: Es el canal oficial para coordinar con la UPMA.

Mantén la distancia: Estas aves tienen garras y picos afilados; pueden herir si se sienten amenazadas.

No lo alimentes: Darle comida inadecuada puede empeorar su salud antes de la atención veterinaria.

