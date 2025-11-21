Ataque armado en la vía a la costa: así está el tránsito la mañana de este viernes 21

El conductor de un vehículo fue baleado a pocos metros de la garita de una urbanización ubicada en el kilómetro 10 de la vía

El conductor de un vehículo fue asesinado en los exteriores de una urbanización de la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil, la mañana de este viernes 21 de noviembre.

Una ráfaga de disparos sorprendió a quienes transitaban por el carril de servicio del kilómetro 10 de la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil, la mañana de este viernes 21 de noviembre.

Cerca de las 08:00, el conductor de un vehículo de color gris tipo SUV fue atacado a tiros. El hombre se movilizaba en el carril de servicio de la vía a la costa, en el sentido hacia la avenida del Bombero, cuando fue sorprendido por sus victimarios.

Tras el ataque, el vehículo subió a un parterre frente a la garita de una urbanización en el kilómetro 10 de la vía a la costa. La víctima, ya sin signos vitales, quedó tendida frente al volante.

Enseguida, al sitio fueron desplegados agentes de la Policía Nacional para constatar la novedad. Según información preliminar, al menos seis disparos recibió el conductor del vehículo.

Familiares de la víctima de este ataque también acudieron al sitio tras ser alertados del hecho. Ellos brindaban información a los agentes policiales, según el noticiero de Ecuavisa.

Asesinato en la vía a la costa: ¿cómo está el tránsito?

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) fue desplegado al sitio para controlar el flujo vehicular tras el hecho violento.

Aunque el ataque ocurrió en el carril de servicio, los agentes decidieron cerrar dos carriles izquierdos de la vía principal en sentido hacia la avenida del Bombero, lo que generó complicaciones en el tránsito.

Además, los vehículos avanzaban más lento de lo habitual debido a que muchos conductores reducían la marcha para observar la escena.

Hubo reclamos por ese cierre: "No entiendo porque cierran la vía, si el vehículo quedó en la ciclovía y no interrumpe el tráfico para nada. El carril de servicio está en una sola vía con dirección al centro de la ciudad", expuso el usuario Manuel Eduardo en X.

🚨Se registra cierre vial de dos carriles en Vía a la Costa, cerca de Cdla. Puerto Azul, sentido hacia la Av. del Bombero, debido a procedimiento de @PoliciaEcuador.



Agentes de la #ATM permanecen en el sitio brindando apoyo operativo y gestionando la movilidad vehicular.… pic.twitter.com/m16LQ3MxCJ — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 21, 2025

