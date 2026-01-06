Eitel Zambrano decide renunciar a la presidencia del movimiento CREO

La tarde del martes 6 de enero del 2026, el exasambleísta manabita Eitel Zambrano anunció, a través de su cuenta de X, que ha tomado la decisión personal de renunciar a la presidencia del movimiento CREO, de la que es militante desde 2021.

"Lo hago con responsabilidad y convicción, priorizando el fortalecimiento institucional y el futuro del proyecto político que representamos", escribió Eitel Zambrano y compartió un comunicado. Antes, aseguró que CREO seguirá siendo un actor firme en la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

La decisión ha sido comunicada oficialmente, en la cuenta de X del movimiento. Ocurre en medio de una serie de comentarios que partieron de una publicación de Inés Alarcón, de ADN, en la que se inmiscuyó en la vida personal de la legisladora Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana. Lo hizo con una fotografía, en la que se observa a Palacios junto a tres menores de edad, entre otros su bebé en brazos de un hombre adulto y junto a él a Eitel Zambrano.

"Cuando la rentabilidad de la corrupción de los hospitales de Manabí, entregados a Eitel Zambrano en el gobierno de Lasso, les era suficiente, el destino de la luna de miel era Venezuela. Como ya no les alcanza y se les cayeron los acuerdos con el dictador narcochavista Nicolás Maduro, andan por aquí nomás". El mensaje de la oficialista Alarcón fue replicado por la afectada, Mónica Palacios, quien publicó otra foto en la que no aparecía Zambrano. Ella recibió muestras de solidaridad y también ironías, a las que se sumó hasta el presidente Daniel Noboa, quien está de vacaciones hasta el 18 de enero.

Desconectado de la realidad: el Gobierno de Noboa y las necesidades de la población Leer más

La bancada de ADN se sumó a comentar sobre un tema que no tiene que ver con la política

Inclusive la legisladora Michel Mancheno se sumó a hacer comentarios en redes sociales sobre la fotografía en la que supuestamente se observa a Eitel Zambrano y Mónica Palacios junto a otras personas. No ha dicho nada sobre la foto en la que ella y su esposo aparecen en la boda de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y su esposa. Más miembros de la bancada participaron de esos comentarios que nada tienen que ver con la Legislatura.

Tuve que cerciorarme varias veces de que esta es la cuenta oficial del presidente de la República y no una parodia. Este es el tuit luego de la comparecencia de Godoy y el pronunciamiento del juez Serrano. 🫠 https://t.co/PNoWC7uQib — Soledad Angus Freré (@soleangusfr) January 6, 2026

Esto ha dicho CREO sobre la renuncia de Zambrano

Juan Fernando Flores, de CREO, señaló: "La decisión que ha tomado Eitel en las últimas horas es de carácter personal y nosotros como movimiento una vez que la hemos conocido, hemos aceptado y respetado su decisión. Sin duda agradecemos por todo su trabajo y compromiso y le deseamos todo lo mejor en los espacios que ocupe".

Además, Juan Fernando Flores dijo que esto no afecta al funcionamiento del movimiento CREO, "como lo establecen nuestro estatuto y reglamento orgánico, seguiremos como desde hace 14 años". La vicepresidenta es Ana Belén Cordero.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!