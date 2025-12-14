Desconectado de la realidad: el Gobierno de Noboa y las necesidades de la población

El presidente Daniel Noboa junto a su esposa, en Emiratos Árabes, asistió a Embassy of Nature - Casa Ecuador, el 6 de diciembre del 2025.

Alfredo (nombre protegido), de alrededor de 50 años, sobrevive entre el dolor y la desesperanza. Su parte operatorio, emitido en julio del 2025, por el Hospital Eugenio Espejo, de Quito, da cuenta de su estado: arrastra la pierna derecha al caminar. Padece artrosis de cadera, producto de una displasia. El desgaste es severo y constante; moverse solo le cuesta cada día más. En el 2019 sintió una molestia y en el 2023 comenzó a peregrinar para acceder a una cirugía.

Al verlo y al escucharlo es imposible no sentir impotencia. ¿Considera que el presidente Daniel Noboa, sus ministros y asambleístas están conectados con lo que viven él y otros pacientes?

Responde: “El presidente no está conectado con nosotros. No quiero reprocharle nada. Pero imagínese, vemos que ha viajado para hacer tantas diligencias fuera del Ecuador. Quisiera que se diera modos para dotar de insumos a los hospitales. Muchos pasamos angustia, al saber que dependemos de la salud pública para curarnos. No hay prótesis y recién me dijeron que delante y detrás mío hay 400 personas más, a la espera de cirugías”.

En el 2019 trabajó en una empresa, en el área de lavado de algodones. Sintió una molestia en la pierna derecha. Se hizo una radiografía y se le detectó desgaste del coxis y el fémur. Se atendió en el IESS, hasta que en el 2023, su patrón los “envió a descansar” y desapareció sin pagarles seis meses de sueldo, tres décimos y la liquidación. Hasta la segunda semana de diciembre 2025 sigue a la espera en el Hospital Eugenio Espejo.

La Asamblea decidió proteger a Jimmy Martin

En la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, presidida por ADN, no dio paso al juicio político en contra de Jimmy Martin, exministro de Salud. La oficialista Mishel Mancheno salió al paso diciendo que los problemas de salud supuestamente los heredaron desde el correísmo y que un juicio en el Legislativo no soluciona los problemas en los hospitales.

Más allá de ese discurso, en el Gobierno de Noboa, en este 2025, el Ministerio de Salud ejecutó menos del 50% del presupuesto. Según los médicos del Eugenio Espejo, hay unos 4.000 pacientes en espera para cirugía, solo en ese hospital. La cartera no ha contestado a pedidos de información, desde mayo, por lo que no ha sido posible confirmar ese dato.

El Gobierno debería solucionar problemas de la vida cotidiana de la gente: Tomás Quevedo

Para el sociólogo Tomás Quevedo, el Gobierno está desconectado en varias dimensiones. Una estructural, ya que no cuenta con buenos cuadros en espacios de la gestión más cotidiana. Le parece que están más enfocados en afianzar la imagen del presidente que en solucionar problemas reales, como la grave crisis del sistema de salud público. Según Quevedo no se ve una gestión de lo estatal, ya que se evidencia desfinanciamiento en los sectores sociales; no se brinda importancia a la planificación, que en otra época estuvo a cargo de Senplades, recuerda.

Un Gobierno que no construye política pública, no responde a las necesidades de la gente. Hay un divorcio. Tomás Quevedo Sociólogo

"Salta a la vista una improvisación permanente. No se sabe a dónde va el proyecto de Noboa. Se le escucha decir que lucha contra los GDO, para eso nos subieron el IVA, pero no se identifican resultados".

"No puedes irte de vacaciones con una crisis sanitaria": Elvis Herrera

Elvis Herrera, analista en comunicación estratégica, apunta que un gobernante debe llegar al poder para solucionar los problemas cotidianos de la gente. Sin querer señalar solo al presidente Noboa, sino a todo su equipo, dice que los políticos deben ser empáticos.

"No puedes irte de vacaciones con un sistema de salud en crisis. Hablan de cárceles y no hay políticas para que los chicos se alejen de los GDO, se reporta alta migración de escuelas privadas a públicas y tampoco existen incentivos para aumentar los cupos universitarios. Hay crisis en la justicia, por lo que se vive impunidad".

El Gobierno nunca contesta, tampoco sus asambleístas

Este Diario buscó a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo; a Diana Jácome, a Valentina Centeno y a Fabiola Sanmartín, asambleístas que no contestaron. También a Adrián Castro, quien estaba en la carretera, al igual que un asesor parlamentario; Ferdinan Álvarez dijo estar en una cita médica.

Se siente un abandono a la población más vulnerable; duele lo de los 4 de las Malvinas y la crisis de salud. Nohelia Rivas Coordinadora Colectivo Las Tremendas

A Daniel Noboa y a sus ministros les falta establecer prioridades: Nohelia Rivas

Para la abogada Nohelia Rivas, quien coordina el colectivo de niñas y adolescentes Las Tremendas, el Gobierno se está alejando más de la población, al no atender sus necesidades básicas como acceso a la salud.

Nuestro gobernante viaja constantemente ―apunta Rivas― supuestamente para fortalecer las relaciones internacionales, pero eso genera una percepción de desconexión y de que las prioridades del discurso del oficialismo no coinciden con las necesidades inmediatas de la población.

“Eso mientras en Ecuador hay preocupaciones concretas en salud, seguridad y economía. No falta dinero sino jerarquizar necesidades, pues antes de la consulta popular hubo recursos para bonos”, detalla Rivas.

¿Qué ha pasado con las ofertas en el campo de la seguridad?

Ecuador podría romper su propio récord y por tercer año registraría la tasa de homicidios más alta de la región, según la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled). La Cárcel del Encuentro en Santa Elena, en construcción, es lo único tangible del discurso presidencial. En los primeros días del mes, una madre con su bebé en brazos, fue impactada por una bala perdida.

La crisis en el sistema de salud

Más dramática no puede ser la situación de la salud. No hay medicinas e insumos en los hospitales, lo que hace que la lista de espera para cirugías crezca; se entregan cuerpos sin vida de bebés en cartones. Además se han dejado de adquirir alacramym, por lo que una niña murió en Taisha. La vicepresidenta María José Pinto, ministra de Salud, dijo que gracias a Perú y Argentina y OPS ya hay dosis.

La crisis económica que enfrenta el ecuatoriano

En noviembre, el riesgo país estuvo en 684 puntos, su nivel más bajo en más de una década. Pero, el desempleo aún es una preocupación. En julio, el Gobierno despidió a 5.000 servidores públicos y no hay grandes obras, que permitan generar trabajo. En la feria del empleo del municipio de Quito hubo 2.221 vacantes y 12.000 postulantes, con título universitario, para ser meseros, dependientes en farmacias, etc.

Contexto

Ecuador dijo No en las cuatro preguntas que propuso el Gobierno en la consulta. No se aceptó su idea de ir a una Asamblea Constituyente, para hacer cambios.

