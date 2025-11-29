¿Está preparada María José Pinto para dirigir Salud? Análisis del encargo de Noboa

El gremio médico y grupos de estudiosos de la salud y la seguridad social rechazan otro perfil no capacitado en el MSP

El 24 de mayo del 2021, día de su posesión, el presidente Guillermo Lasso, a través del decreto 7, dio una misión al vicepresidente Alfredo Borrero: coordinar las políticas públicas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. El 18 de noviembre DEL 2025, Daniel Noboa aceptó la renuncia de su quinto ministro del ramo, en dos años, y le encargó las funciones de máxima autoridad de esa cartera a su dupla, María José Pinto.

La situación no es igual. Borrero es médico y en su hoja de vida constaban años en la administración de hospitales. Mientras que la vicepresidenta Pinto tiene otro perfil, más empresarial. Fue directora de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Estudió diseño de modas en Parsons The New School for Design. En su corta carrera en la función pública, de diciembre del 2023 a septiembre del 2024, queda su paso por la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición.

Quienes cuestionan ese encargo, como Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, resaltan: “La gente votó No en la consulta popular insatisfecha y despechada por la situación de la salud pública”. Además: “hay crisis total y se insiste en colocar a quien no tiene ninguna experiencia en este campo, menos conocimientos para resolver problemas crónicos como la corrupción rampante y mala gestión”.

El exdiputado y analista político, Juan Manuel Fuertes, anota que no se dispone de información interna, para entender las motivaciones de esa delegación. “Todo vicepresidente/a está a la orden del presidente, para que le asigne lo que le parezca, inclusive ser conserje en cualquier edificio público”.

¿Por qué se convirtió a María José Pinto en ministra de Salud?

Juan Manuel Fuertes hace notar que Salud es “una cartera de Estado extremadamente compleja, cuyas dificultades y precariedad se pusieron en relieve con las declaraciones de Noboa en la campaña por la consulta popular”. Se refiere a su intención de trasladar la prestación de salud del IESS a los hospitales públicos.

Por eso, subraya Fuertes: "resulta muy extraño que se le asigne a la vicepresidenta ese rol. No tiene formación académica en materia de salud y menos en administración de salud pública. No sé si una evaluación le permite garantizar que ella podría sortear las dificultades de un espacio así de complejo".

Desde el punto de vista político, para Fuertes caben dos opciones: Pinto tiene cualidades y se le asignó ese ministerio porque puede resolver problemas estructurales o "se le encargó Salud porque se inunda; el agua puede llegar hasta el cuello y hasta ahogar a quien quiera. Y esa gestión terminaría debilitándole y liquidándole".

La expectativa sobre el nombramiento de la Vicepresidenta como Ministra de Salud es de gran dimensión. Si no le va bien saldrá debilitada políticamente. Juan Manuel Fuertes Analista político

El contexto, Pinto ya estaba en un comité de salud

Este análisis requiere un contexto: desde la posesión, a Pinto le encargaron trabajar por la salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil.

Además, el 19 de agosto del 2025, Noboa creó el Comité Nacional de Salud Pública, presidido por el ministro del ramo e integrado por la vicepresidenta, el presidente del Consejo Directivo del IESS (entonces era Edgar Lama von Buchwald), la Secretaría General de la Administración Pública y el Ministerio de Finanzas. Eso pese a que desde 1980 existía el Consejo Nacional de Nacional (Conasa).

El 21 de agosto, en su primera reunión, el Comité, decidió hacer una “compra masiva y transparente de medicamentos e insumos médicos”.

Es preocupante. No dan pie con bola. Es una afrenta a los profesionales de la salud. No tienen misericordia con el sentir de los humildes que usan el sistema público de salud. Santiago Carrasco/ Presidente Federación Médica Ecuatoriana

María José Pinto niega relación tensa con Noboa

Pinto ha descartado que exista un cortocircuito con Noboa. “Gente desocupada, inventa cuentos”, escribió en sus redes sociales. El 19 de noviembre anunció que “ordenó” un análisis de la situación de hospitales, centros de salud y compras de medicinas. Pero desde hace seis meses hospitales como el Eugenio Espejo, de Quito, piden auxilio, por ejemplo. Hasta este mes, el MSP ha ejecutado solo 45 % de su presupuesto.

Dato: su viceministro es un abogado

Stalin Andino, exsecretario Jurídico de la Presidencia, es el nuevo viceministro de Atención Integral en Salud. El abogado conoce de contratación.

Crisis en la salud por la peor ejecución presupuestaria en la historia

A la Mesa de Estudios de la Seguridad Social le resulta “inadmisible la designación de autoridades sin formación ni experiencia en salud pública”.

La mesa está conformada por exdirectores y altos funcionarios del IESS, así como expertos y académicos como Jorge Madera, Olga Núñez, Boris Cornejo, Esther Castillo, Ramiro Echeverría, Mauricio Espinel y José Ruales, entre otros.

El paso de seis ministros de Salud en menos de dos años evidencia incapacidad para resolver los problemas del sistema dicen y también: “Este periodo ha estado marcado por falta de gestión: reducción presupuestaria sin precedentes que contraviene la Constitución, ejecución insuficiente, ausencia de inversiones y reaparición de epidemias como tosferina, leptospirosis, fiebre amarilla y dengue”. Cuestionan el desabastecimiento de insulina.

El IESS compró rollos de gasa, con una declaratoria de emergencia. Eso es lo que se ve en las fotos, esas cajas cargó el expresidente del IESS, Edgar Lama. José Ruales/ Exministro de Salud

